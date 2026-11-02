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Zemřel Patrik Eichler, komentátor spojený se sociální demokracií

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  19:31aktualizováno  19:31
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Patrik Eichler, politický komentátor, a někdejší premiér za ČSSD Vladimír Špidla. (22. března 2024) | foto: Profimedia.cz

Ve věku 42 let zemřel politický komentátor spojený se sociální demokracií, redaktor dvouměsíčníku Listy a ředitel Masarykovy demokratické akademie Patrik Eichler. Eichler působil v akademii jako tajemník a zástupce ředitele od roku 2014.

Ředitelem think-tanku se stal v roce 2022 po rezignaci Vladimíra Špidly. Eichler byl také mluvčím někdejšího ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera. Redaktorem dvouměsíčníku pro kulturu a dialog Listy byl od roku 2014. Spoluautorsky a editorsky se podílel na publikacích Za svobodu, spravedlnost a solidaritu, Dějiny sociální demokracie v českých zemích a Masaryk: Politik na evropské úrovni.

Soustrast rodině na Facebooku vyjádřil například sociolog Michal Uhl. „Byl to dobrý kamarád a jeden z nejbystřejších lidí, co jsem v životě potkal,“ uvedl. „Jeden z nejpoctivějších intelektuálů a laskavý, obětavý člověk,“ uvedla režisérka a novinářka Apolena Rychlíková.

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