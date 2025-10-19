„Nejprve šlo o rozdělení resortů, nyní detailně řešíme program. Tomu se budeme věnovat celý příští týden,“ řekl poslanec Nacher. Veřejnost podle něj s největší pravděpodobností s programem příští týden ještě seznámena nebude. „Personální obsazení momentálně opravdu není na pořadu dne,“ doplnil.
V nové vládě mají být kromě vítězného hnutí ANO ještě zástupci Motoristů sobě a odborníci za SPD. Právě personální otázky spojené s Motoristy vzbuzují emoce.
Kandidát strany na ministra zahraničí Filip Turek musí vysvětlovat své údajné rasistické příspěvky ze sociálních sítích. Petra Macinku zase odmítají ekologové na pozici ministra kultury. A bývalého zpěváka J.A.R. Ota Klempíře nechce vidět na resortu kultury na 500 umělců.
„Jména zatím nejsou, ale už se preventivně protestuje proti kde komu. To mi opravdu nepřijde fér,“ přiznal Nacher.
„Macinka je šarlatán,“ uvedl Hřib
Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba se proti Macinkovi v roli ministra životního prostředí nevymezují pouze aktivisté, ale i vědci. „Pan Macinka je úplně mimo. Je to šarlatán,“ uvedl v pořadu České televize. „Jména zatím nejsou. Ale protože je nemáte, tak vycházíte ze spekulací,“ opáčil Nacher. „Patriku, nelži,“ reagoval Hřib.
Předseda PRO a zvolený poslanec za SPD Jindřich Rajchl opět potvrdil, že za jejich hnutí budou do vlády nominovat odborníky. Vyloučil, že by do navrhování jejich kandidátů mělo zasahovat hnutí ANO. Odborníci za SPD by měli být v čele obrany, zemědělství a dopravy. Spekuluje se například o Martinu Šebestyánovi jako o možném kandidátovi na příštího ministra zemědělství.
Soukromí zemědělci však jeho možné jmenování kritizují za jeho vazby na největší zemědělské koncerny a zapojení do vyplácení sporných dotací firmám z Agrofertu v době, kdy byl ve střetu zájmů tehdejší premiér, šéf hnutí ANO a vlastník Agrofertu Andrej Babiš. Ve funkci by podle soukromých zemědělců hájil zájmy největších zemědělských podniků.
Výborný nevyloučil, že vláda rozpočet nakonec předloží
Podle Nachera končící vláda Petra Fialy (ODS) odmítá pracovat. „Jsou jako operatér, který odejde od operace a řekne, ať to po něm dodělá dodělá další lékař. Ten ale ještě nepřišel na službu,“ uvedl.
Naráží tím na to, že nechce opakovaně předložit návrh státního rozpočtu na příští rok. Vláda na konci září poslala do Sněmovny návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun. Mezitím ale skončilo volební období, nová Sněmovna se návrhem už nemůže zabývat.
„Nyní není komu to předložit, protože není nová vláda,“ reagoval ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Nevylučuje, že návrh rozpočtu končící vláda pošle v momentě, kdy bude ustavená nová Sněmovna. „To co se nyní děje, je pouze rétorické cvičení Andreje Babiše,“ dodal.
„Začíná to nabývat nedůstojných rozměrů. Za mě by 5. listopadu, v den kdy zasedá vláda, měl být nejpozději odeslán rozpočet do Poslanecké sněmovny,“ okomentoval Hřib. Akt by však zbytečně neprodlužoval. Podle Rajchla současný ministr financí Zbyněk Stanjura po volbách zcela zmizel. „Zdá se mi, že jedou taktiku po nás potopa,“ uvedl.
Hřib v diskuzním pořadu také uvedl, že chce jednat s ostatními stranami budoucí opozice o rozdělení předsedů sněmovních výborů. Piráti jako čtvrtý nejvyšší klub nedostali ani jednu vedoucí pozici. „Je to vysvědčení, že svou práci děláme výborně. Jsme jediná opravdová opozice,“ vysvětlil Výborný řekl, že o rozdělení výborů rozhoduje vítěz voleb, tedy hnutí ANO.