Pavlovi a Babišovi věří více než polovina Čechů. Okamura má nejvíce odpůrců

Pavlovi vyjádřilo důvěru 57 procent respondentů a Babišovi 55 procent. „Oba ústavní činitelé mají nyní na české poměry vysokou podporu a disponují velkým politickým kapitálem,“ uvedli autoři průzkumu.
V porovnání s průzkumem, který se uskutečnil v podobném odstupu od předchozích voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2021, je důvěra v prezidenta vyšší – tehdejšímu prezidentovi Miloši Zemanovi důvěřovalo 29 procent občanů.
V případě premiéra se nyní Babiš rovněž těší vyšší míře důvěry než bývalý předseda vlády Petr Fiala (ODS) v lednu 2022, kdy mu důvěřovalo 38 procent občanů.
Vystrčilovi a Okamurovi vyjádřilo letos na začátku roku důvěru 39 procent respondentů. V případě předsedy Sněmovny je ale výrazně více těch, kteří v něj důvěru rozhodně nemají než u šéfa Senátu. Mimo nejvyšší ústavní činitele – necelá třetina občanů vyslovuje důvěru expremiérovi Fialovi. Důvěru v něj rozhodně nemá 52 procent lidí.
Vystrčil má nyní obdobnou míru důvěry jako v roce 2022, Okamura má mírně vyšší podíl důvěřujících než tehdejší předsedkyně dolní parlamentní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), které tehdy důvěřovalo 31 procent lidí.
„Míra důvěry v ústavní činitele je podle očekávání silně podmíněna politickými preferencemi. Většinovou důvěru v premiéra Andreje Babiše sledujeme mezi voliči ANO, SPD, Stačilo! a v nižší míře i mezi voliči Motoristů,“ uvedl STEM.
Okamurovi důvěřují hlavně voliči jeho hnutí, mezi voliči hnutí ANO je míra důvěry nižší, i když stále většinová, což už neplatí pro voliče Motoristů. Voliči koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), STAN a Pirátů zcela jednoznačně důvěřují prezidentu Petru Pavlovi. Míra důvěry v předsedu Senátu Miloše Vystrčila je také většinová, i když již nižší, především mezi voliči Pirátů.
V návaznosti na novoroční projev prezidenta byla do průzkumu zařazena také otázka související s obsahem projevu. Z výsledků vyplývá, že Pavel má od veřejnosti silný mandát pro to, aby hlídal respekt k demokracii ze strany vlády. Na otázku, zda by prezident měl hlídat, jestli vláda dodržuje demokratická pravidla platná v Česku, odpovědělo 72 procent lidí kladně, tedy „určitě ano“ či „spíše ano“.
Průzkum se konal od 2. do 7. ledna a zúčastnilo se ho 1089 lidí.