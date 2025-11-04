Pavel přivítal v Praze Pellegriniho. Po koncertě budou jednat o spolupráci a V4

Pavel dorazil do Obecního domu sám. Po chvíli vyšel ven a přivítal Pellegriniho podáním ruky. Poté hned společně vešli do budovy, u čekajících zástupců médií se nezastavili.
Akce se zúčastnil také místopředsedové hnutí ANO Alena Schillerová a Radek Vondráček, bývalý český prezident Václav Klaus, čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek a předseda této strany Petr Macinka.
Prezidenti Česka a Slovenska mají jednat hlavně o posílení regionální, přeshraniční, akademické a vědecké spolupráce mezi Slovenskem a Českem. Řešit chtějí také možnosti zlepšení spolupráce jak v rámci Visegrádské skupiny, kterou tvoří ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko.
Řešit chtějí také spolupráci v rámci tzv. Slavkovského formátu, tedy Česka, Slovenska a Rakouska. Připomenou si i nedávné 107. výročí vzniku Československé republiky.
Debata slovenského prezidenta s Babišem by se pak měla zaměřit na skládání nové české vlády a budoucí spolupráci obou zemí.
Pellegrini minulý týden vyjádřil přesvědčení, že se po českých volbách zlepší politické vztahy mezi oběma zeměmi a že se po vzniku nové české vlády obnoví společné mezivládní konzultace. Ty přerušil kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) kvůli rozdílným názorům na klíčová témata zahraniční politiky.