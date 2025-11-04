Pavel přivítal v Praze Pellegriniho. Po koncertě budou jednat o spolupráci a V4

  20:23aktualizováno  20:23
Prezident Petr Pavel přivítal v úterní podvečer v pražském Obecním domě slovenského prezidenta Petera Pellegriniho. Státníky čeká společné jednání a také koncert košické filharmonie. Na recepci po hudebním vystoupení by se měl Pellegrini setkat také s předsedou ANO Andrejem Babišem. Podle informací redakce zamíří Pellegrini ještě dnes v noci zpět do Bratislavy.
Český prezident Petr Pavel a jeho slovenský protějšek Peter Pellegrini před společnou návštěvou Obecního domu, kde je čeká koncert košické filharmonie. (4. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Pavel dorazil do Obecního domu sám. Po chvíli vyšel ven a přivítal Pellegriniho podáním ruky. Poté hned společně vešli do budovy, u čekajících zástupců médií se nezastavili.

Akce se zúčastnil také místopředsedové hnutí ANO Alena Schillerová a Radek Vondráček, bývalý český prezident Václav Klaus, čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek a předseda této strany Petr Macinka.

Prezidenti Česka a Slovenska mají jednat hlavně o posílení regionální, přeshraniční, akademické a vědecké spolupráce mezi Slovenskem a Českem. Řešit chtějí také možnosti zlepšení spolupráce jak v rámci Visegrádské skupiny, kterou tvoří ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko.

Řešit chtějí také spolupráci v rámci tzv. Slavkovského formátu, tedy Česka, Slovenska a Rakouska. Připomenou si i nedávné 107. výročí vzniku Československé republiky.

Debata slovenského prezidenta s Babišem by se pak měla zaměřit na skládání nové české vlády a budoucí spolupráci obou zemí.

Pellegrini minulý týden vyjádřil přesvědčení, že se po českých volbách zlepší politické vztahy mezi oběma zeměmi a že se po vzniku nové české vlády obnoví společné mezivládní konzultace. Ty přerušil kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) kvůli rozdílným názorům na klíčová témata zahraniční politiky.

