Pavel se sejde s Babišem. Bude se zajímat, jak by se vyhl střetu zájmů jako premiér

Autor: ,
  22:14aktualizováno  22:14
Prezident Petr Pavel bude brzy jednat s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Bude se zajímat, jak Babiš dostojí nárokům zákona o střetu zájmů, pokud by byl po říjnových sněmovních volbách pověřen sestavením vlády. Část právníků se shodne v tom, že legislativa vylučuje, aby Babiš, pokud se nezbaví Agrofertu, byl premiérem.
Prezidentští rivalové Petr Pavel a Andrej Babiš jednali spolu s premiérem...

Prezidentští rivalové Petr Pavel a Andrej Babiš jednali spolu s premiérem Petrem Fialou o NATO i energetice. (2. června 2023) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Soud projednává odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě předseda...
Soud projednává odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě předseda...
Prezident Petr Pavel při návštěvě České Třebové. (17.září 2025)
U Vrchního soudu v Praze pokračuje kauza Čapí hnízdo. Šéf ANO Andrej Babiš a...
7 fotografií

Prezident Pavel svůj záměr prozradil ve středu na setkání s veřejností v Muzeu přeživších v Brněnci, kde odpověděl na dotaz občana, zda si nechal udělat posudek a může jmenovat Babiše premiérem. Volby se uskuteční 3. a 4. října a Babišovo ANO je podle předvolebních průzkumů výrazným favoritem.

Pavel ze své pozice považuje za odpovědnost dostát co nejvíce liteře ústavy. „Ústava skutečně dává v tomto smyslu mantinely, stejně jako dává další upřesněné mantinely zákon o střetu zájmů. Zatím nemám jasnou pozici, protože ani nevím, jak dopadnou volby, takže nemá smysl předjímat, ale vzhledem k tomu, že budu mít v blízké době jednání s Andrejem Babišem, tak se s ním budu i o této věci bavit, jestli v případě, že bude pověřen sestavením vlády, je také připraven dostát svým slovům, že se s tou situací vypořádá v souladu se zákonem, a ten zákon hovoří vcelku jasně,“ uvedl Pavel.

Babiš minulý týden v rozhovoru pro iDNES.cz mimo jiné řekl, že pokud by měl být po volbách premiérem, vyhoví všem požadavkům kladeným českými i evropskými normami a má na to právní experty. Zákon o střetu zájmů měnit nechce.

Prezident ve středu poukázal také na to, že Vrchní soud v případu týkajícím se dotace na farmu Čapí hnízdo uvedl, že je přesvědčen o Babišově vině. Soud nižší instance by měl být tímto rozhodnutím vázán, dodal Pavel.

Vrchní soud v Praze zrušil na konci června rozsudek, kterým pražský městský soud loni v únoru Babiše osvobodil. Konstatoval, že v jednotlivých krocích v případu spatřuje znaky trestných činů. Městský soud se bude případem muset znovu zabývat, odvolací senát ho svým právním názorem zavázal.

Server Seznam Zprávy v červenci uvedl, že rozsudek v kauze Čapí hnízdo zřejmě do podzimních voleb nepadne. Senát pražského vrchního soudu si nechal prodloužit lhůtu na vypracování písemného rozhodnutí.

Babiš vinu dlouhodobě odmítá a je přesvědčen, že jde o politický proces. Rozhodnutí vrchního soudu označil za naprosto absurdní, scestné a účelové.

Prezident Pavel v červnu v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News řekl, že chce v kauze Čapí hnízdo vyčkat nového rozhodnutí Městského soudu v Praze. Do té doby nechce spekulovat o tom, zda by Babiše po volbách případně jmenoval premiérem. Tehdy ale prezident také předpokládal, že soud rozhodne do voleb.

Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání dotace pro malé a střední podniky. Vyplacením dotace podle státního zástupce vznikla Regionální radě regionu Střední Čechy škoda 49,9 milionu korun. Firma spornou dotaci v roce 2018 vrátila.

Babiš vlastnil holding Agrofert do února 2017, pak jej kvůli novele zákona o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů. Podle českého rejstříku je ovšem Babiš evidován jako skutečný majitel Agrofertu.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.