V sobotu večer dodávka, kterou údajně řídil 21letý muž, najela do davu lidí v centru Berlína, kde se konala manifestace Christopher Street Day (CSD). Následně tento mladík útočil zřejmě mačetou. Útok si vyžádal jednu oběť na životě a 29 zraněných.
Podle německých představitelů šlo podle všeho o islámský terorismus, policie v neděli podezřelého vypátrala a zastřelila, protože podle ní na policisty útočil bodnou zbraní. Sobotní útok v neděli odsoudil premiér Andrej Babiš (ANO) i zástupci některých opozičních stran.
Pavel v telegramu vyjádřil soustrast rodině oběti, prezidentovi i všem občanům Německa. „V našich myšlenkách jsme se všemi, které tato tragédie zasáhla,“ uvedl. „Takové činy jsou útokem nejen na nevinné lidi, ale také na hodnoty svobody, lidské důstojnosti a vzájemného respektu, na nichž stojí naše demokratické společnosti. Jsem přesvědčen, že odhodlání tyto hodnoty chránit zůstane silnější než snaha zasít strach a nenávist,“ napsal.
Zraněným popřál brzké a úplné uzdravení a německému prezidentovi i všem občanům Německa mnoho sil v těžké chvíli.