Snaha zasít strach, řekl Pavel o útoku v Berlíně. Kondoloval prezidentovi Německa

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  10:05
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Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...

Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval aktuálním politickým otázkám, kterým Česká republika čelí. Rozhovor moderuje Vladimír Vokál. (15. července 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

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Činy jako sobotní útok na manifestaci na podporu práv komunity LGBT+ v centru Berlína jsou podle prezidenta Petra Pavla útokem nejen na nevinné lidi, ale také na hodnoty svobody, lidské důstojnosti a vzájemného respektu, na nichž stojí demokratické společnosti. Uvedl to v kondolenčním telegramu, který zaslal německému prezidentovi Franku-Walteru Steinmeierovi.

V sobotu večer dodávka, kterou údajně řídil 21letý muž, najela do davu lidí v centru Berlína, kde se konala manifestace Christopher Street Day (CSD). Následně tento mladík útočil zřejmě mačetou. Útok si vyžádal jednu oběť na životě a 29 zraněných.

Podle německých představitelů šlo podle všeho o islámský terorismus, policie v neděli podezřelého vypátrala a zastřelila, protože podle ní na policisty útočil bodnou zbraní. Sobotní útok v neděli odsoudil premiér Andrej Babiš (ANO) i zástupci některých opozičních stran.

Pavel v telegramu vyjádřil soustrast rodině oběti, prezidentovi i všem občanům Německa. „V našich myšlenkách jsme se všemi, které tato tragédie zasáhla,“ uvedl. „Takové činy jsou útokem nejen na nevinné lidi, ale také na hodnoty svobody, lidské důstojnosti a vzájemného respektu, na nichž stojí naše demokratické společnosti. Jsem přesvědčen, že odhodlání tyto hodnoty chránit zůstane silnější než snaha zasít strach a nenávist,“ napsal.

Zraněným popřál brzké a úplné uzdravení a německému prezidentovi i všem občanům Německa mnoho sil v těžké chvíli.

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