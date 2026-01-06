Pavel se zúčastní Bezpečnostní rady státu, řešit se bude i muniční iniciativa

Premiér Andrej Babiš (ANO) před volbami iniciativu ostře kritizoval a sliboval její zrušení. Koncem loňského roku uvedl, že v principu je to dobrá věc, jde však o to, zda se obešla bez korupce.
Pavel se zúčastnil zasedání Bezpečnostní rady státu už několikrát, mimo jiné předloni v lednu při hodnocení zásahu při tragické střelbě v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy z prosince 2023. Jako prezident dorazil na jednání rady i v dubnu 2023 hned při první příležitosti po nástupu do funkce. Uvedl tehdy, že nemá v plánu účastnit se všech zasedání. Dorazit chce vždy při projednávání témat, která vyžadují jeho účast.
Na muniční iniciativě spolupracuje Česko zejména s Nizozemskem a Dánskem. Loni Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu trvání iniciativy přes čtyři miliony kusů.
Předseda koaliční SPD a šéf Sněmovny Tomio Okamura v pondělí řekl, že stanovisko vlády k muniční iniciativě projedná po Bezpečnostní radě státu i koalice. Vládní strany se podle něj shodují, že Česko ze svého rozpočtu v rámci iniciativy financovat nákupy nebude.
Babiš po pondělním jednání kabinetu uvedl, že iniciativu, stejně jako nákup letounů F-35, řeší on. Když dospěje k nějakému názoru, navrhne koaličním partnerům řešení, na kterém se buď shodnou, nebo ne. Předpokládá ale, že dospějí ke společnému názoru.
Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády pro koordinaci problematiky bezpečnosti země. Členy jsou premiér a další členové kabinetu podle rozhodnutí vlády. Babišova vláda v prosinci rozhodla, že Bezpečnostní rada státu bude mít osm členů. Místopředsedou rady je ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), dalšími členy jsou ministři obrany, zahraničních věcí, financí, vnitra, spravedlnosti a dopravy. Tajemníkem Bezpečnostní rady státu je poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.