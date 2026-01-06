Pavel se zúčastní Bezpečnostní rady státu, řešit se bude i muniční iniciativa

Autor: ,
  12:33aktualizováno  12:58
Prezident Petr Pavel se ve středu zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu, oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Jedním z témat Bezpečnostní rady státu, která se sejde poprvé v novém složení, bude budoucnost muniční iniciativy, ve které Česko zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Ukrajinu.
Prezident Petr Pavel jmenuje novou vládu, kterou sestavilo vítězné hnutí ANO ve...

Prezident Petr Pavel jmenuje novou vládu, kterou sestavilo vítězné hnutí ANO ve spolupráci s hnutím SPD Tomia Okamury a Motoristy sobě. (15. prosince 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Prezident Petr Pavel. (17....
Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci,...
Prezident Petr Pavel během setkání se svým slovenským protějškem Peterem...
Briefing po setkání prezidenta Petra Pavla s premiérem Petrem Fialou (ODS) a...
8 fotografií

Premiér Andrej Babiš (ANO) před volbami iniciativu ostře kritizoval a sliboval její zrušení. Koncem loňského roku uvedl, že v principu je to dobrá věc, jde však o to, zda se obešla bez korupce.

Pavel se zúčastnil zasedání Bezpečnostní rady státu už několikrát, mimo jiné předloni v lednu při hodnocení zásahu při tragické střelbě v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy z prosince 2023. Jako prezident dorazil na jednání rady i v dubnu 2023 hned při první příležitosti po nástupu do funkce. Uvedl tehdy, že nemá v plánu účastnit se všech zasedání. Dorazit chce vždy při projednávání témat, která vyžadují jeho účast.

Na muniční iniciativě spolupracuje Česko zejména s Nizozemskem a Dánskem. Loni Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu trvání iniciativy přes čtyři miliony kusů.

Předseda koaliční SPD a šéf Sněmovny Tomio Okamura v pondělí řekl, že stanovisko vlády k muniční iniciativě projedná po Bezpečnostní radě státu i koalice. Vládní strany se podle něj shodují, že Česko ze svého rozpočtu v rámci iniciativy financovat nákupy nebude.

Babiš po pondělním jednání kabinetu uvedl, že iniciativu, stejně jako nákup letounů F-35, řeší on. Když dospěje k nějakému názoru, navrhne koaličním partnerům řešení, na kterém se buď shodnou, nebo ne. Předpokládá ale, že dospějí ke společnému názoru.

Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády pro koordinaci problematiky bezpečnosti země. Členy jsou premiér a další členové kabinetu podle rozhodnutí vlády. Babišova vláda v prosinci rozhodla, že Bezpečnostní rada státu bude mít osm členů. Místopředsedou rady je ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), dalšími členy jsou ministři obrany, zahraničních věcí, financí, vnitra, spravedlnosti a dopravy. Tajemníkem Bezpečnostní rady státu je poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.