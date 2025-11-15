Nikdy jsem o tom veřejně nemluvil. Blažek popsal, jak po volbách jednal s Babišem

Jednání mezi Blažkem a Babišem se podle exministra uskutečnilo tři dny po volbách v pražských Průhonicích. „Babiš především uznal výsledek voleb, vznik nové koalice bez účasti ANO a dohodli jsme některé aspekty předání moci, které obě strany následně i směrem k tehdejšímu Hradu poté dodržely,“ napsal na sociální síti X v pátek.
Blažek také uvedl, že se šéfem hnutí ANO, které v tehdejších volbách skončilo těsně druhé za vítěznou koalicí SPOLU, nejednal bez pověření a mluvil s ním několikrát. Dodal, že o schůzkách nikdy veřejně nemluvil.
„Dnes to sděluji proto, že bych považoval za správné, kdyby se tato situace takto ,diplomaticky’ a ,kulturně’ zopakovala i v obráceném gardu,“ uvedl Blažek. „Zatím tomu bohužel nasvědčuje máloco a k ničemu dobrému to do budoucna nemůže vést,“ doplnil.
Redakce iDNES.cz oslovila Blažka pro další vyjádření, do vydání článku ale nereagoval.
Vláda premiéra Petra Fialy podala demisi minulý týden. „Uděláme vše pro to, aby předání moci bylo co nejplynulejší a nejdůstojnější,“ řekl tehdy Fiala. Podle končícího ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) brání rychlému předání moci Babišův nevyřešený střet zájmů a fakt, že zatím nejsou známa jména nových ministrů.
Prezident Petr Pavel zatím nového premiéra nejmenoval. Andreje Babiše, jehož hnutí ANO letos vyhrálo volby, pověřil jednáním o sestavení vlády.