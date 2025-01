Nejvyšší žalobkyní bude Bradáčová, schválila vláda. Stříž její nominaci vítal

„Osobnost v čele soustavy státního zastupitelství má znát obsah práce státního zástupce a jeho roli v ústavním systému, nebát se nikoho, včetně sociálních sítí a médií, být všestranněji vzdělaná, respektovaná nejen v právnickém prostředí, bezúhonná a reálně nepřičitatelná k žádné ekonomické, politické či jiné vlivové skupině. A v dnešní době i zdatná ve smyslu schopnosti vysvětlovat své konání široké veřejnosti,“ napsal na sociální síti X Blažek. „To vše podle mne Lenka Bradáčová splňuje,“ dodal.

Blažek svůj návrh oznámil den poté, co na funkci rezignoval dosavadní nejvyšší státní zástupce Igor Stříž, který se chystá věnovat advokacii. „S panem ministrem Blažkem jsem o Lence Bradáčové jako možné nástupkyni hovořil. Oceňuji, že je kariérní státní zástupkyní s vysokou odborností. Její nominaci vítám,“ uvedl.

Média v minulosti spekulovala, že Stříže nahradí právě Bradáčová. Nejvyššího státního zástupce jmenuje podle zákona vláda na návrh ministra spravedlnosti. Blažek oznámil, že navrhne Střížova nástupce tak, aby mohl být ustanoven k 1. dubnu.

Reakce oslovila Bradáčovou s dotazy k její nominaci. Státní zástupkyně na ně zatím nedpověděla.

Oblíbená i kritizovaná

Ministr zemědělství Marek Výborný ve středu uvedl, že Bradáčová patří mezi lidi, které si v čele NSZ dokáže představit. „Svou zkušeností i tím, že plní podmínky, které jsme stanovili do zákona, určitě ta kritéria naplňuje,“ řekl. Ministři podle něj počkají, s jakým návrhem přijde Blažek.

„Nepředpokládám, že bychom rozhodovali na posledním březnovém jednání vlády, tady musí být jasno daleko dříve, aby předání úřadu a agendy proběhlo naprosto hladce,“ dodal.

Vicepremiér Vlastimil Válek považuje Bradáčovou za dobrou kandidátku. „Vnímám ji jako velice schopnou, přímočarou, vzdělanou ženu, která jde jasně za právem a spravedlností, a to si u nejvyššího státního zástupce představuji,“ uvedl. Vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) očekává o záležitosti i jednání na úrovni předsedů koaličních stran.

Kriticky se k Bradáčové ale staví například předseda ústavně-právního výboru Senátu Tomáš Goláň (ODS). „Lenka Bradáčová má za sebou spoustu kauz, kdy stát musel za její pochybení platit náhrady. Vytváří kolem sebe auru skvělé práce, ale nemyslím si, že za ní jsou vidět výsledky. Na to, jak se prezentuje, její výsledky jsou poměrně špatné. Podle mě by bylo teď nejlepší, kdyby se do výběrového řízení přihlásilo co nejvíce adeptů a byl vybrán ten nejlepší,“ reagoval.

Podobně reagoval také poslanec hnutí ANO a stínový ministr spravedlnosti Radek Vondráček. „Pamatuju si dobře na podpásovou kampaň, kterou vedli neziskovky, představitelé tehdejší opozice i média proti Marii Benešové, když stejným způsobem a podobně pár měsíců před volbami rezignoval Pavel Zeman. Tehdy mimo jiné opoziční politici vyzývali, aby pozice už do voleb nebyla obsazována. Teď se zdá, že už je dopředu vybráno a další transparentní výběr nebude,“ uvedl.