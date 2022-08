Šéf Soudcovské unie jde k Blažkovi, chce si vyříkat spor o jmenování soudce

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Soudcovská unie minulý týden v kritice zdůraznila, že ministr není oprávněný ani odborně způsobilý hodnotit rozhodování konkrétního soudce.

Ministerstvo spravedlnosti o Novotném uvedlo, že se v rámci svého nezákonného rozhodování v trestních kauzách podílel na vzniku škody státu minimálně ve výši zhruba 3,9 milionu korun. Podle unie je takové odůvodnění „nepřijatelné a do budoucna velmi nebezpečné“.

Vávra poukázal také na to, že ministr měl k dispozici hodnocení olomouckého vrchního soudu, podle nějž byla Novotného práce v posledních letech vysoce nadprůměrná.

Stanovisko soudců podpořila i Unie státních zástupců, podle níž může Blažkova argumentace posilovat alibistické tendence v justici a ovlivňovat nezávislost soudců i státních zástupců.

Na ministrovu stranu se naopak postavila Česká advokátní komora, která podotkla, že nevyhovět návrhu na jmenování místopředsedy soudu je podle zákona plně v kompetenci ministra spravedlnosti. Totéž uvedl i samotný Blažek, který je rovněž advokátem.

Blažek v pátek ve Sněmovně varoval, že pokud se nevyřeší energetická krize, mohl by být ohrožen politický systém země. Společenská situace a atmosféra je podle něho nejdramatičtější od roku 1989. „Pokud vláda nevyřeší krizi v energetice, stejně tady dlouho nebude,“ uvedl. Souhlasí s úvahami o stanovení maximálních cen a bude hledat řešení, aby to bylo právně možné.

Míní, že není jiná cesta, než jsou úvahy o zastropování cen, byť jde o složitější problém a mnozí právníci uvádějí, že takto postupovat nelze. „Nebudu dělat teď nic jiného než nacházet takové právní řešení, aby to šlo,“ zdůraznil Blažek. Stát podle něho nemusí určit cenovou hladinu, ale ohraničit marže výrobců a obchodníků. Nemusely by pak podle ministra vznikat spory o náhradu škod, protože, jak míní, na zisk neexistuje právní nárok.

Opoziční hnutí ANO už rozhodlo, že i s pomocí SPD vyvolá ve Sněmovně hlasování o vyslovení nedůvěry koaličnímu kabinetu Petra Fialy, mimořádná schůze Sněmovny v nedůvěře vládě se uskuteční ve čtvrtek 1. září.

Asociace krajů v pátek vyzvala vládu k regulaci cen plynu a elektřiny pro domácnosti od příštího roku. Kabinet by podle ní také měl určit státního obchodníka s energií, jemuž by ji firmy musely prodat. Vláda by měla podle asociace také směřovat k tomu, že získá stoprocentní podíl ve výrobních kapacitách energetické společnosti ČEZ.

Fiala řekl, že podněty asociace ke změnám v energetice nejsou nové a vláda už se jimi zabývá. Jedná podle něho o celoevropském stanovení maximálních cen i variantách transformace energetické skupiny ČEZ. Žádné z navrhovaných opatření ale podle předsedy vlády nemá rychlé a jednoduché řešení.