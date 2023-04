Každým škrtem někoho naštveme, řekl Blažek. Vondráček kritizoval zvýšení DPH

„Návrhy na zvyšování daní zatím nejsou z politických kruhů, návrhy přichází se stran odborníků, co by stát mohl získat a jaké by byly ztráty. Zatím žádný návrh není, proto ho nemohu hodnotit. To, že unikají nějaké interní informace, je špatné,“ komentuje situaci se zvyšováním DPH ministr spravedlnosti Blažek.

Na otázku, zda se podaří koalici splnit volební slib a nezvýšit daně, odpověděl, že snad ano. Tvrdí, že je nutná i dohoda s opozicí.

Bývalý předseda sněmovny Vondráček k situaci dodává, že dříve tato vláda říkala, že se nesmí šetřit, teď tvrdí opak. „Oni nás diskriminují,“ reaguje na komunikaci vlády s opozicí, která podle něj není dostatečná. „Máme jednu z největších inflací v Evropě a vláda s nijak nebojuje, změna DPH to ještě zhorší,“ komentuje situaci se zvyšováním daní Vondráček.

„Vaše koalice je sama sobě opozicí. V pondělí tvrdí jeden ministr něco a v úterý to další ministr vyvrátí,“ dodává Radek Vondráček. Podle Blažka se vláda musí dohodnout.

Každým škrtem někoho naštveme, tvrdí Blažek

„Kdykoliv řekneme, že někdo nebude mít dotaci, tak někoho naštveme. Vždy naštveme někoho, kdo je zvyklý na nějaký příjem a teď kvůli šetření o tu jistotu přijde,“ okomentoval ministr Blažek náladu ve společnosti kvůli případným škrtům.

Na otázku, jestli by Blažek dokázal zvednout ruku za zvednutí DPH u vodného, stočného či kulturních akcí z 10 % na 21 % odpověděl, že doufá, že nic takového nakonec nebude potřeba. „Ne vždy, když zvednete DPH, máte zaručeno, že se vybere víc, lidé budou více šetřit,“ reagoval Vondráček.

Se zhoršenou ekonomickou situací roste i kriminalita

Zmínil také, že se kvůli špatné ekonomické situaci v České republice zvyšuje kriminalita. „Ve věznicích je stále více a více občanů,“ uvedl. Blažek tuto příměru ale odmítl s tím, že by se to na stavu ve věznicích neprojevilo tak rychle.

Blažek ale souhlasí s tím, že je počet vězňů alarmující. „U nás je ještě stále zažito takové to, že když někdo něco provede, musí jít sedět, měli bychom dávat více prostor alternativním trestům, například obecně prospěšným pracím.“ Blažek tvrdí, že pobyt ve vězení ve člověku akorát posílí kriminálního ducha.

„Loni nám přibylo 600 vězňů, tento rok do března 400. Na jednu stranu si můžeme říkat, že soudy soudí rychle, ale na straně druhé je tento trend nemoderní a protizápadní,“ sdělil Blažek.

Snížení daní u hazardu? Nehoráznost

Ministerstvo financí navrhlo snížit daň z loterie. To kritizuje jak opozice, tak i některé vládní strany. U kamenných poboček plánuje pokles daně z 35 na 25 procent. U internetových loterií pak třicet.

„Mě se hazardní hry netýkají, já hraji maximálně mariáš,“ reagoval ministr spravedlnosti na dotaz, jestli je tento krok správný. Podle Radka Vondráčka je to nesmyslné. „Zvyšovat daně za normální služby a snižovat je u hazardu je nehorázné, s tím opozice zásadně nesouhlasí“ řekl.

Změna DPH z 10 % na 14 % by se měla týkat například léků, veřejné dopravy, stravovacích služeb, bezlepkových potravin, knih, novin a časopisů.

Snížení platů politikům? Ano, ale i soudcům a státním zástupcům, říká Blažek

Když prezident Petr Pavel podepisoval valorizaci penzí, vyzval politiky, aby si snížili platy. „Výpočet platů nejenom politiků, ale také ústavních činitelů není dnes správný,“ souhlasil Blažek. Podle něj je potřeba zaměřit se i na platy soudců a státních zástupců, kterých je mnohonásobně více a mají větší platy než politici.

Podle Vondráčka hnutí ANO zmrazení platů navrhuje už dlouho. „Ano, jsem všemi deseti pro to, aby se udělal nějaký systém, abych se pokud možno nedožil toho, že o vlastním platu budu zase hlasovat ve sněmovně,“ souhlasil s Blažkem.

Ministr Blažek v poslední době čelil kritice v souvislosti se žádostmi o informace v kauze kupčení s městskými byty v Brně. Jeho odstoupení z funkce žádal například i spolek Milion chvilek pro demokracii. Blažek jakýkoliv střet zájmu odmítá.