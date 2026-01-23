Pavel je favorit, kandidátů na prezidenta se přihlásí méně, míní politologové

Politolog Aleš Michal z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy řekl, že by byl opatrný v interpretaci toho, co prezident dnes řekl. „Jsou tam podmínky, které se budou posuzovat později, definované poměrně logicky,“ uvedl.
Očekává, že pokud se Pavel rozhodne znovu kandidovat, bude obecně kandidátů méně, protože do volby půjde jako jednoznačný favorit. „Tříštit síly nebude chtít ‚demokratický blok‘ blízký jemu, ale ani vládní strany,“ míní.
Podle Lubomíra Kopečka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity má obhajující hlava státu vždy velkou výhodu vůči protikandidátům. „Díky tomu, že má zajištěnou solidní veřejnou viditelnost při výkonu své funkce. Petr Pavel si navíc udržuje dlouhodobě slušnou a vcelku stabilní popularitu. Zatím neudělal žádnou velkou politickou chybu, ani ho neprovází skandály,“ uvedl.
Tyto okolnosti dávají podle Kopečka prezidentovi dobrou výchozí pozici pro obhajobu. „Samozřejmě pokud se chyby či skandály ještě neobjeví před prezidentskými volbami, což není vyloučené. Jeho šance bezesporu zvyšuje také kontext stávající situace, kdy je fakticky opoziční prezident vůči Babišově vládě,“ míní.
Část veřejnosti, která volila ve sněmovních volbách dnešní opoziční strany, Pavla přirozeně vnímá jako protiváhu vládě, což zvyšuje jejich motivaci ho volit a k volbám jít, konstatoval.
Ochotu seriózně oznámit kandidaturu v příštích volbách u některých dalších kandidátů ovlivňuje podle Kopečka vyčkávání, zda Pavel bude mandát obhajovat. „Pokud bude, což se mi jeví jako velmi pravděpodobné, dá se předpokládat, že minimálně někteří potenciální seriózní kandidáti s vazbou na současné opoziční strany vůbec kandidovat nebudou, protože jejich šance by byly velmi malé,“ podotkl.
Pavel dnešním vyjádřením navázal na své čtvrteční prohlášení, kdy kandidaturu nevyloučil.
„Důvodem, proč bych zcela určitě do něčeho takového nešel, jsou spíše zásadnější zdravotní důvody mé nebo v rodině, které by mi znemožnily jít do toho znovu. Ale samozřejmě také situace, jaká v té době bude u nás. Rozhodně nechci být tak arogantní, abych si myslel, že za dva roky budu mít stejnou podporu, jakou mám dnes. A pokud bude zájem a bude dostatečně silná podpora, pak je samozřejmě na místě o tom uvažovat,“ uvedl dnes prezident.
Otázka, zda bude prezident obhajovat prezidentský mandát, padla již ve čtvrtek od jednoho z diváků během besedy s obyvateli Hranic na Přerovsku. Odehrála se v divadle Stará střelnice a v zaplněném hledišti lidé několikrát Pavlovi vyjádřili podporu. „Nevylučuji to,“ uvedl prezident.
Pavel byl zvolen prezidentem v přímých volbách v lednu 2023, když ve druhém kole porazil předsedu ANO Andreje Babiše. Svůj pětiletý mandát vykonává od inaugurace v březnu 2023. Podle ústavy nemůže být nikdo zvolen víc než dvakrát za sebou.