„Nejde o to učinit někoho v Bruselu šťastným, jde o bezpečnost našich občanů,“ řekl Pavel po setkání se svým estonským protějškem Alarem Kalarisem.
Estonsko letos vydá na svoji obranu 5,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP) a patří v tomto ohledu k premiantům v alianci. Česko na obranu podle hodnocení NATO vynaloží 1,78 procenta HDP, a nesplní tak svůj dvouprocentní závazek vyplývající z členství v alianci.
Tallinn se předloni navíc zavázal vyčleňovat na vojenskou pomoc Ukrajině 0,25 procenta HDP. Estonsko i další země na východním křídle NATO dlouhodobě varují před hrozbou ze strany Ruska. Litva, Lotyšsko a Estonsko před rokem 1991 bývaly součástí Sovětského svazu.
Kromě estonského prezidenta se Pavel ve středu sejde také s premiérem Kristenem Michalem. Jednat bude o bezpečnostní situaci v Evropě, zejména s ohledem na Rusko. Vystoupí rovněž na konferenci pořádané aliančním Centrem excelence pro kybernetickou obranu (CCDCOE) nebo na podnikatelském fóru.