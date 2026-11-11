„Vidíme i v dnešní době, že stále umírají lidé, stále lidé přicházejí o to nejcennější, co mají, a není to jenom v místě, které by bylo izolované a jehož dopady by se nás netýkaly. Týkají se nás a můžou se nás týkat ještě více, pokud konflikt na Ukrajině neskončí alespoň zčásti spravedlivým mírem pro Ukrajinu jako napadenou zemi,“ uvedl prezident.
„Je proto důležité, abychom vnímali svobodu a mír jako něco, za co musíme něco obětovat a k čemu musíme přispět každý z nás,“ pokračoval.
Při příležitosti Dne válečných veteránů ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) společně s náčelníkem generálního štábu Miroslavem Hlaváčem ocenil několik vojenských příslušníků.
Křížem obrany státu ministra obrany ČR in memoriam byly oceněny čtyři osobnosti - plukovník Josef Plachý za podíl na osvobození vlasti od nacistických okupantů, plukovník in memoriam František Loucký, který za druhé světové války působil v britské RAF, vedoucí odbojové skupiny v době nacistické okupace plukovník Miroslav Ondrák a nadporučík Edith Weitzenová, která se po útěku do Velké Británie v listopadu 1941 přihlásila k leteckým pomocným ženským sborům.
Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany ČR obdrželo pět osobností, z toho dvě in memoriam. Záslužný kříž ministra obrany ČR I. a III. stupně pak převzaly dvě desítky lidí. Zůna rovněž udělil čtyři čestné pamětní odznaky Péče o válečné veterány.
„Všichni ocenění představují hodnoty, na nichž naše armáda stojí - odvahu, čest, odpovědnost a službu vlasti,“ konstatoval Zůna.
Hlaváč připomněl, že resort obrany stojí před úkolem budovat armádu, která bude schopna bránit Českou republiku a dostát spojeneckým závazkům.
„K tomu potřebujeme odpovídající schopnosti, moderní výzbroj a techniku. Především však potřebujeme vojáky, kteří jsou dobře vycvičeni, ovládají své řemeslo a dokážou splnit úkol i v těch nejnáročnějších podmínkách. Žádná technika totiž sama o sobě nerozhodne výsledek války. O výsledku vždy rozhodují lidé,“ prohlásil.
Desítky lidí si dnes připomněly válečné veterány také na náměstí Míru v Praze, kde se konala tradiční vzpomínková akce pořádaná městskou částí Praha 2 ve spolupráci s armádou a veteránskými organizacemi. Lidé s odznaky červených vlčích máků na klopách kabátů si mohli prohlédnout současnou i historickou vojenskou techniku, výzbroj a výstroj vojáků. Památku padlých mohli návštěvníci uctít položením květiny nebo umístěním křížku s vlastním vzkazem do symbolického křížkového háje.
Den válečných veteránů připomíná uzavření příměří v první světové válce 11. listopadu 1918. Jeho symbolem jsou květy vlčího máku, které tehdy pokrývaly hroby vojáků padlých na západní frontě. Válečné veterány mohou lidé v těchto dnech podpořit zakoupením symbolického květu vlčího máku. Sbírku spustila na začátku listopadu nevládní organizace Post Bellum, už koncem října zahájilo další ročník své kampaně na podporu veteránů z válek i novodobých konfliktů také ministerstvo obrany.