„Podpora otevřeného prostředí.“ Pavel dal záštitu festivalu, který hostí třaskavý sjezd

  17:12aktualizováno  17:12
Prezident Petr Pavel udělil záštitu festivalu Meeting Brno, jehož zástupci pozvali do Brna sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL). V pondělí to uvedla Kancelář prezidenta republiky. Pavel podle ní festivalu udělil záštitu potřetí. Projekt si klade za cíl upřímný dialog, sdílení příběhů a historických zkušeností, odůvodnil záštitu Hrad.
Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem Babišem (8. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Záštita se podle prezidentské kanceláře vztahuje na festival jako celek. „Jde o podporu prostředí, v němž je možné o historii mluvit otevřeně a beze strachu, nikoli o vyjádření souhlasu se všemi jejími interpretacemi,“ doplnila Kancelář prezidenta republiky.

Pokud jde o česko-německé vztahy, prezident plně souzní s hodnotami Česko-německé deklarace z roku 1997, která zdůrazňuje smíření a orientaci na budoucí spolupráci, dodal Hrad.

„Máme obrovskou radost a je nám nesmírnou ctí,“ reagovali organizátoři na krok Hradu. „Pro celý náš tým je to silný moment a povzbuzení do další práce. Vnímáme to jako důležité potvrzení hodnot festivalu. Tato podpora je i jasným signálem, že hledat společnou řeč a budovat mosty má smysl,“ dodali.

Sjezd SdL se v Brně uskuteční od 22. do 25. května. Poprvé bude v Česku, na pozvání festivalu Meeting Brno. Záštitu festivalu udělil také předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). „Podporu dialogu a smíření ve společnosti považuje za důležité hodnoty,“ sdělila Vystrčilova mluvčí Sabina Netrvalová. Šéf horní komory se má ke svému zapojení vyjádřit v úterý na tiskové konferenci.

Proti konání sjezdu SdL v Brně se minulý týden hlasy vládní koalice postavila Sněmovna, v usnesení vyzvala ke zrušení akce. O sjezdu hlasovala z podnětu vládního hnutí SPD. „Poslanecká sněmovna vyzývá organizátory této akce, zejména spolek Meeting Brno a vedení Sudetoněmeckého krajanského sdružení, aby od jejího konání na území České republiky upustili,“ stojí v usnesení.

Předák sudetských Němců Bernd Posselt usnesení označil za frašku. Podle organizátorů festivalu Meeting Brno, kteří SdL do Brna pozvali, je rozhodnutí poslanců projevem strachu z vlastní minulosti. Uvedli, že akce se uskuteční podle plánu. Poslanci opozice se jednání Sněmovny nezúčastnili, na jejich místech byl transparent se vzkazem „Vyvoláváním nenávisti dluhy nezaplatíte“.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dříve uvedl, že chystaný sjezd nepovažuje za šťastný a za vládu se ho nikdo nezúčastní. Premiér doufá v to, že akce nevyvolá střety mezi lidmi a nezatíží vztahy Česka s Německem.

Sjezd v Brně navštíví bavorský premiér Markus Söder, následně zamíří do Prahy za Pavlem. „Prezident republiky přijme v neděli odpoledne v Praze bavorského ministerského předsedu Markuse Södera, kterého prezident pozval na reciproční návštěvu během své cesty do Bavorska v květnu 2023,“ sdělila prezidentská kancelář. Jednat by mohli například o bezpečnosti, posilování konkurenceschopnosti a odolnosti Evropy.

Pavel se v minulosti festivalu Meeting Brno zúčastnil. V roce 2023 společně s tehdejší slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou vystoupil v debatě na téma vztah Česka a Slovenska po 30 letech od rozdělení společného státu.

14. května 2026
