Změny přinese patrně od června takzvaná flexibilní novela zákoníku práce, kterou v pátek podepsal prezident. O jeho podpisu informoval Hrad. Vláda si od změn slibuje zpružnění trhu práce pro zaměstnance i zaměstnavatele.

Výpovědní lhůta bude podle vládní novely nově začínat doručením výpovědi, ne až od dalšího měsíce. Při propuštění kvůli porušování povinností a předpisů by se mohla zkrátit na měsíc.

Předloha naopak prodlužuje ze tří na čtyři měsíce zkušební dobu, u vedoucích zaměstnanců pak ze šesti na osm měsíců. Zaměstnavatelé budou muset držet rodičům na rodičovské jejich původní místo do dvou let věku dítěte. Na brigády o letních prázdninách budou moci chodit už čtrnáctiletí, ovšem jen se souhlasem rodičů.

Úpravy se budou týkat od ledna příštího roku i podpory v nezaměstnanosti. V prvních měsících se zvýší z 65 procent na 80 procent předchozího průměrného čistého výdělku.

V posledních měsících naopak klesne z nynějších 45 procent na 40 procent vydělané částky. Déle budou dostávat peníze od státu lidé od 52 let, nyní je to od 50 let.

Stejná částka se bude vyplácet při propuštění i při dobrovolné změně práce. Při rekvalifikaci bude částka vyšší, a to 80 procent čistého výdělku. Vzrostou i maximální možné pobírané částky. Pravidla pro opětovné získání podpory se zpřísní, bude nutné odpracovat a platit odvody devět měsíců místo nynějších šesti.

Pracovníci s osobní vazbou k cizí zemi budou moci dostávat výdělek v zahraniční měně, ale jen té, pro kterou Česká národní banka vyhlašuje kurz vždy na následující pracovní den.

Zaměstnanci si nově budou moci sami rozvrhovat pracovní dobu do směn, a to nejen při práci z domova, ale i na pracovišti. Museli by se na tom ale písemně dohodnout se zaměstnavatelem. Zaměstnanci v nerizikových profesích už nebudou muset absolvovat vstupní pracovně-lékařskou prohlídku.

Novela zákoníku práce například také zdůrazní vyplácení mzdy nebo platu bezhotovostně na bankovní účet zaměstnance. Pokud s tím zaměstnanec vysloví písemně nesouhlas, nemá účet či nedodá jeho číslo, dostane peníze v hotovosti. Mzdový nebo platový výměr bude moci zaměstnavatel doručit zaměstnanci i bez jeho souhlasu na jeho firemní e-mail.