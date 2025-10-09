„Zdůraznil jsem předsedovi hnutí ANO, že proces vzniku vlády není možné uspěchat i vzhledem k ústavní a legislativní proceduře,“ uvedl Pavel v tiskové zprávě, kterou Hrad vydal ve čtvrtek odpoledne. Dodal, že Babiš projevil zájem dál vyjednávat s SPD a Motoristy. Další politické subjekty i podle Hradu neavizují zájem účastnit se rozhovorů nebo konzultací.
Pavel pro sestavování vlády a její následné jmenování považuje za důležité, aby Česko zůstalo pevně zakotveno v Evropské unii, zahraniční politika musí být v souladu s mezinárodním právem. Klíčové pro jmenování vlády je podle prezidenta také členství v NATO, které Česku podle něj dodává bezpečnostní záruku.
Dalším z principů, které jsou podle Pavla zásadní, je zachování a podpory institucí demokratického státu či nezávislost médií veřejné služby. Zdůraznil také nutnost podpory svobodného vzdělávání, nezávislosti justice, státního zastupitelství, policie, bezpečnostních složek, ale i dalších státních orgánů.
„Konkrétní vyjádření těchto principů budu sledovat v Koaliční smlouvě, v rozdělení resortů i v personálním obsazení ministerstev i v nastavení společných programových priorit navrhované vlády,“ prohlásil Pavel.
Prezident Babiše požádal, aby jej s předstihem seznámil s prioritami budoucí vlády i s návrhem rozdělení resortů a jejich personálním obsazením. „Jsem připraven jednat s nominanty politických stran na členy vlády a diskutovat jejich priority a postoje,“ dodal Pavel.
Nového premiéra chce Pavel jmenovat nejdříve po skončení ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Její první zasedání svolal na 3. listopadu.
Babiš ve čtvrtek po zhruba 75minutovém setkání na Pražském hradě řekl, že vyjednávání o možné koalici jde relativně dobře, ještě ale není hotovo. Zopakoval, že v pátek by mělo být jasno o rozdělení resortů.