„Není možné říct, že bezpečnost je naší prioritou, ale musí to být také podpořeno konkrétními kroky,“ uvedl prezident. Česko podle něj musí plnit své závazky, aby byla vnímána jako důvěryhodná a při řešení problémů konstruktivní.
Pavel v projevu ocenil vystoupení náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. „Jsme v době, kdy skutečně nemůžeme už chodit kolem horké kaše, případně používat politicky korektní vyjádření. Je třeba jasně pojmenovávat rizika a hrozby, kterým čelíme,“ prohlásil prezident.
Situace ve světě se podle něj dlouhodobě nezlepšuje a v nejbližších letech ani nebude. Zmínil pokračující válku na Ukrajině i rizika, která může přinést potenciální příměří.
„Přechod zpátky do standardního mírového stavu bude trvat roky a ponese s sebou mnoho různých výzev, včetně rizika zvýšené migrace, proliferace zbraní, frustrace lidí, kteří několik let pouze válčili a budou mít problém zařadit se zpátky do mírového života,“ podotkl.
Pozornost je podle něj potřeba věnovat také rostoucí roli Číny. „Nepřistupuje k prosazování svého vlivu stejnou cestou jako Rusko, používá mnohem jemnější nástroje, ale její snaha o globální dominanci je naprosto zřejmá,“ uvedl. Země podle něj mimo jiné významně buduje svůj vojenský potenciál.
Spojené státy pak podle Pavla dávají už několik let najevo, že Rusko a Evropa nebudou jejich strategickou prioritou. Evropa se tak bude muset více spoléhat na vlastní schopnosti, které musí budovat kolektivně.