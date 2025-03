Pavel přijde na schůzi poslanců k obraně, kterou vyvolalo opoziční ANO

15:59

Do sporu mezi vládou a opozicí o výdaje na bezpečnost a zajištění obrany České republiky se rozhodl vstoupit prezident Petr Pavel. Přijde ve středu odpoledne do Sněmovny na mimořádnou schůzi, kterou vyvolalo opoziční hnutí ANO na téma koncepce armády do roku 2035. Na webu o tom informoval odbor komunikace Hradu.