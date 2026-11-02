„Způsobilo obrovské materiální škody a za celou dobu neprojevilo žádnou zásadnější snahu konflikt ukončit a dovést ho k mírovým jednáním. Já si skutečně nemyslím, že by na mezinárodních fórech, na mistrovstvích Evropy, světa, měli startovat pod ruskou vlajkou sportovci, kteří reprezentují svoji zemi, tedy tento režim, a tím mu vlastně dělají i nějakou reklamu. V tomto případě, i když je to vůči sportovcům možná nefér, tak jsem za to, abychom ruské sportovce do doby ukončení konfliktu na tato fóra nepouštěli,“ prohlásil prezident Pavel
„Jakákoliv ruská sborná s bafuňáři nemá mít vstup do České republiky povolen, a to ani pod neutrální vlajkou,“ uvedl na sociální síti X v průběhu jednání vlády i ministr školství za ANO Robert Plaga.
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