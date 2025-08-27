Pavel jednal s neziskovkami o situaci v Gaze, na schůzku přizval i diplomaty

Prezident Petr Pavel ve středu sešel s neziskovými organizacemi i diplomaty, aby s nimi debatoval o situaci na Blízkém východě. Člověk v tísni na síti X informoval o tom, že organizace sdílely své zkušenosti a pohled na aktuální humanitární situaci v Pásmu Gaze. Ve čtvrtek bude Pavel hovořit mimo jiné o českém postoji k izraelsko-palestinskému konfliktu s premiérem Petrem Fialou z ODS.
Prezident Petr Pavel se setkal s vedoucími zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. (26. srpna 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Kromě Člověka v tísni se jednání zúčastnili i Lékaři bez hranic, Český červený kříž a Charita ČR. Pavel na schůzku pozval také českou velvyslankyni v Izraeli Veroniku Kuchyňovou Šmigolovou, vedoucího Styčného úřadu v Ramalláhu Jakuba Šlosárka a ředitele odboru Blízkého východu a severní Afriky ministerstva zahraničí Petra Hladíka.

Hrad ani ministerstvo ke schůzce vyjádření neposkytly. „Sdíleli jsme své zkušenosti a pohled na aktuální humanitární situaci v Gaze a diskutovali jsme i s přítomnými zástupci ministerstva zahraničí. Děkujeme za tuto možnost, zmírnění utrpení palestinských civilistů a izraelských rukojmích v Gaze nám leží na srdci,“ uvedl Člověk v tísni.

Autoři a signatáři petice k přijetí dětí z Gazy na léčení a k dočasnému pobytu v ČR, kterou podepsalo zhruba 600 lidí, v úterý uvedli, že budou zástupci Českého červeného kříže s Pavlem jednat právě i o tomto tématu.

„Český červený kříž je v kontaktu s iniciativami usilujícími o převoz dětí z Gazy na léčení v ČR i příslušnými státními orgány jako určitý nezávislý humanitární prostředník,“ řekla Lenka Stříteská z organizace. Do vyřešení detailů nedokáže aktivitu více komentovat.

Autorka petice Monika Le Fay v úterý řekla, že jednání se finalizují. Převoz přijetí dětí by podle ní zajišťoval program Medevac, který spadá pod ministerstvo vnitra. Resort ale sdělil, že s ním o iniciativě nikdo nejednal a dozvěděl se o ní před pár dny. Drtivá většina aktivit programu Medevac se soustřeďuje na pomoc na místě.

