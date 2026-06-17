Pavel se účastní Bezpečnostní rady státu, na programu je výstavba armády

Minulý týden Pavel po pár minutách opustil jednání vlády. Rozhodnutí o složení delegace na summit NATO se nedočkal. Vláda rozhodne o složení delegace na červencovém summitu až příští týden.
„Samozřejmě bych k tomu rád řekl svůj pohled, který vláda může a nemusí vzít na vědomí,“ uvedl v úterý Pavel při návštěvě Vysočiny. Na Vysočinu se vrátí po skončení jednání a právě tam by měl podle informací iDNES.cz jeho výsledky komentovat.
Koncepci výstavby armády představil ministr obrany Jaromír Zůna premiérovi Andreji Babišovi v květnu při jeho návštěvě ministerstva obrany. „Plánovat do roku 2040 jen 32 tisíc vojáků, s tím určitě nejsem spokojen,“ řekl tehdy Babiš. Podle něj má nyní česká armáda 25 750 vojáků.
Stát by podle premiéra měl nabírat minimálně dva tisíce vojáků ročně. Zároveň chce znát důvody odchodu vojáků ze služby. „My musíme zkrátka dát takové podmínky, aby z armády naši vojáci neodcházeli,“ řekl Babiš.
Uvedl také, že armáda počítá s rozvojem protivzdušné obrany. Připomněl pořízení izraelského systému SPYDER a řekl, že vedle dvou již dodaných baterií mají dorazit další dvě a čtyři nové systémy SPYDER chce vláda ještě koupit.
Současnou koncepci s výhledem do roku 2035 schválila koncem roku 2023 bývalá vláda Petra Fialy. Podle Babiše se má dokument vrátit k původní koncepci budování armády, schválené za předchozí vlády ANO, se zaměřením na plnění aliančních závazků v těžké a střední brigádě.
Bednárik řekl, že se bude vyjadřovat k výdajům na infrastrukturní stavby
„Co se týká bezpečnostních výdajů na infrastrukturní stavby, určitě se k nim budu vyjadřovat,“ řekl při příchodu na Bezpečnostní radu státu ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik.
Zato šéf BIS Michal Koudelka prošel do budovy Úřadu vlády bez slova. Dorazil i šéf ČEZ Daniel Beneš.
Bezpečnostní rada státu by mohla projednávat podle dřívějšího vyjádření ministra zahraničí za Motoristy Petra Macinky i zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v schengenském prostoru. Nyní Česko vyžaduje od ruských diplomatů předchozí oznámení.