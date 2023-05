Firmy umí s vyšší daní „pracovat“, s rušením dotací všeobecně souhlasí, říká ekonom Kohout

Pavel Kohout (56) Ředitel Algorithmic Investment Management a strůjce investičních fondů Algorithmic SICAV.

Algorithmic Investment Management a strůjce investičních fondů Algorithmic SICAV. Pracoval mimo jiné pro PPF investiční společnost, Komero, ING Investment Management a PPF, spoluzakládal finančněporadenskou společnost Partners.

mimo jiné pro PPF investiční společnost, Komero, ING Investment Management a PPF, spoluzakládal finančněporadenskou společnost Partners. V letech 2002 až 2003 působil jako člen sboru poradců ministra financí Bohuslava Sobotky (ČSSD), od roku 2004 do roku 2006 byl členem konzultačního týmu Vlastimila Tlustého (ODS), později byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV).

„U korporátních daní se totiž vždy neomylně ukazuje, že záleží na vývoji hospodářského cyklu. Daleko větší důsledky než změna daňových sazeb má podle historických zkušeností to, zda se ekonomice daří, a tedy zda zisky vůbec jsou,“ hodnotí v rozhovoru pro Lidovky.cz spoluzakladatel investiční společnosti Algorithmic Investment Management.

Lidovky.cz: Na koho podle vás nejvíce dopadne vládní balíček?

Takové zhodnocení by vyžadovalo hlubší analýzu. Můj první dojem ale je, že se vláda pokoušela pojmout změny tak nějak široce, aby nikdo nezůstal stranou. Zda to dopadne hůř na domácnosti kvůli zrušeným daňovým odpočtům, to takto rychle a bez propočtů nedokážu odhadnout. Zda to dopadne na důchodce? Určitě to dopadne na ty, kteří teprve do důchodu půjdou. S tím se dalo počítat a pravděpodobně se s tím nedá nic dělat.

Lidovky.cz: Co tedy balíčku říkáte v obecné rovině?

Kdyby to bylo na mě, šel bych spíš cestou eliminace dotací a rušení úřadů. A méně bych se soustředil na opatření ke zvyšování daňových a jiných příjmů. Protože příjmy státního rozpočtu či veřejných rozpočtů nejsou ve skutečnosti tak malé. Problém je z větší části na straně rozpočtových výdajů. Vláda by se měla intenzivně zaměřit především na rušení dotací a na snižování výdajů na provoz státu.