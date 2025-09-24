Další den Dozimetru. Čeká se kratší průběh, bude se řešit hlavně Kosova vina

I ve středu bude pokračovat hlavní líčení v kauze Dozimetr. Tentokrát se ale očekává kratší průběh než v předešlých dvou dnech, soud by měl totiž řešit hlavně vinu Pavla Kosa. Ten se už v pondělí ke skutkům přiznal a avizoval, že bude usilovat o dohodu o vině a trestu. V úterý pak několik hodin barvitě popisoval organizaci celé skupiny kolem Michala Redla, mnohými je považován za jeho pravou ruku.
Popisoval například to, jakým způsobem byl podnikatel Michal Redl napojen na hnutí STAN ještě před volbami na pražský magistrát. Podpora pro hnutí STAN měla být podle Kose hlavně na PR kampaně. „Všechny ty prostředky, které jsem do tohoto hnutí vložil, se mi vrátily,“ přiznal Kos. Zároveň uvedl, že z celé skupiny byl on a Redl mezi těmi, kteří dostali svůj díl z úplatků vždy. Kampaň prý financovali „od začátku,“ což mělo být důvodem k tomu, aby dostávali peníze častěji než ostatní.

Kos později uvedl, že celková částka, kterou měl konkrétně on za účast v organizované zločinecké skupině obdržet ve formě úplatků, činila tři miliony korun. V úterý se před soudem řešilo také samotné ovlivňování veřejných zakázek na Dopravním podniku hlavního města Prahy (DPP). Redlova skupina tam skrze dosazeného ekonomického ředitele Mateje Augustína mohla vybírat úplatky od firem, které stály o výhru ve výběrových řízeních.

Kos před soudem přiznal, že mohl mít na Michala Redla vliv, když doporučil osobu Luďka Šteffela, který byl dosazen do pozice ředitele IT jednotky. Ten v pozici nahradil odvolaného Lukáše Malicha. Podle Kosa mohl jeho odvolání iniciovat právě „pravděpodobně Matej Augustín“.

Kos také u soudu vypověděl, že bývalý náměstek na magistrátu Petr Hlubuček (dříve STAN) měl velké slovo. Dokázal dokonce prosadit opakování výběrového řízení, když Šteffel napoprvé neuspěl.

