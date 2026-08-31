Pavel přijme arménského prezidenta, země rozvíjí vztahy s EU

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  10:13aktualizováno  10:13
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Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...

Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval aktuálním politickým otázkám, kterým Česká republika čelí. Rozhovor moderuje Vladimír Vokál. (15. července 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

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Arménský premiér Nikol Pašinjan (28. května 2026)
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Prezident Petr Pavel přijme ve čtvrtek dopoledne na Pražském hradě arménského prezidenta Vahagna Chačaturjana. Následně se s arménskou hlavou státu na pracovním obědě sejde předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Odpoledne ho přijme předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD).

Chačaturjan přijede na Pražský hrad v 10:30, po uvítacím ceremoniálu je v plánu soukromé setkání prezidentských párů a jednání delegací. Následně se oba prezidenti vyjádří pro média na tiskové konferenci.

Arménský premiér Nikol Pašinjan minulý týden v proslovu k parlamentu prohlásil, že Jerevan by mohl brzy podat žádost o členství v Evropské unii. Mluvčí Evropské komise Paula Pinhová v reakci uvedla, že EU se zájmem sleduje snahy Arménie o vstup. O české podpoře členství Arménie v EU jednal v Praze před necelými dvěma lety předseda arménského Národního shromáždění s Vystrčilem a tehdejší předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09).

Arménie je formálně spojencem Moskvy, avšak již řadu let rozvíjí vztahy s EU. Hlavním motivem většího spojení se Západem je, že Moskva podle názoru Jerevanu nedokázala ochránit Arménii v konfliktu se sousedním Ázerbájdžánem.

Arménská hlava státu byla v Praze v roce 2014, kdy tehdejší prezident Serž Sargsjan navštívil prezidenta Miloše Zemana. Ten se následně do Arménie vydal v roce 2016.

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