Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) by bez prohloubení schodku hrozila Česku ekonomická stagnace. Opozice návrh kritizuje jako nezodpovědný, takto vysoký deficit podle ní nedává smysl v době hospodářského růstu.
„Mně se ten návrh rozpočtu nezdá dobrý, navrhovaný deficit je skutečně vysoký v rozsahu k tomu, že jsme v období růstu ekonomiky, jsme v období, kdy kromě války na Ukrajině neřešíme žádný bezprostřední krizový scénář v České republice a zároveň je nízká inflace, takže by měla být spíše snaha schodky konsolidovat než je zvyšovat,“ uvedl Pavel.
Prezident předpokládá, že předložený návrh státního rozpočtu ještě bude upraven. „Jsem zvědav na diskuse, které o tom povedeme,“ podotkl. Debatovat by se podle něj mělo o strategických prioritách či riziku neúměrného zadlužení budoucích generací. Pavel upozornil, že příliš vysoký dluh by mohlo Česko v budoucnu obtížně splácet. „Můžeme se dostat do rizika nucené správy, tak jako se to stalo například Řecku,“ podotkl.
Navržený schodek státního rozpočtu na příští rok se nelíbí vládním Motoristům, ve čtvrtek o tom budou jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka věří, že schodek bude nakonec nižší než navržených 389 miliard korun. „Je to jenom důkaz, že i s Petrem Macinkou máme řadu společných témat,“ komentoval prezident Macinkův postoj k návrhu rozpočtu.
Sněmovna minulý týden ve středu přehlasovala Pavlovo veto novely rozpočtových zákonů, tedy hlavně zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. „Já jsem vetoval návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti, protože je to zákon, který stanovuje pravidla pro tvorbu rozpočtu nejen tohoto, ale i dalších, a nastavuje podmínky pro tuto i další vlády. Vzhledem k tomu, že jsem v tomto návrhu viděl minimálně dva zásadní problémy, tak jsem se rozhodl zákon vetovat,“ uvedl prezident.
Samotný státní rozpočet je ale podle prezidenta nástrojem vlády, která se za něj prostřednictvím Parlamentu odpovídá občanům. „Bude na vládě, aby obhájila rozpočet. Já rozhodně budu využívat veškeré možnosti, abych upozornil na problémy, které v rozpočtu vidím. V tom si myslím, že se shodneme nejen s ministrem zahraničí, ale i s řadou odborníků, kteří ve stávajícím návrhu vidí skutečně závažné problémy,“ dodal prezident.
Pavel se dnes vyjádřil také k rozpočtu školství. Vzdělávání je podle něj jednou ze strategických priorit Česka, čemuž by měl odpovídat i státní rozpočet. Pokud se to v penězích určených na školství a vzdělávání neodrazí, země je za prioritu zřejmě nepovažuje, řekl. Financování školství chce spolu s dalšími tématy v nadcházejících dnech probrat s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO). Prezident ministra přijme ve středu po poledni na Hradě. Plaga dnes řekl, že o rozpočtu bude dál vyjednávat.