Pavel vyzval Babiše ke klidu, jeho voličům slibuje, že jim bude také naslouchat

Pavel poslední dva dny rušil program kvůli nemoci. Úvodem středečního rozhovoru řekl, že má nasazená antibiotika a už se cítí lépe. „Snědl jsem víc prášků než za poslední rok,“ uvedl. Onemocnění přisuzuje dlouhému pobytu venku a náročnému programu.

Debata se na počátku stočila k agresi a výhrůžkám, které druhé kolo kampaně provází. Podle Pavla to však není jeho vina. „Jasně jsem deklaroval, že chci vést slušnou kampaň, která by se obešla bez těchto projevů. Neměl jsem jediný billboard, který by měl někoho strašit. Ani na shromážděních jsem nikoho neznevažoval a neurážel,“ odpověděl na otázku, zda toho k uklidnění situace nevykonal málo.

Po Babišovi chce, aby stáhl všechny reklamní materiály, kde používá strach ze zatažení do války. „Nikdy jsem nikoho neznevažoval, neurážel, nelhal jsem ani nepřekrucoval fakta. Mrzí mě, jak se vyhrotila kampaň během deseti dní,“ řekl.

Babiš v úterý označil Pavlovu výzvu za nesmyslnou, Pavel by podle něj měl spíše odsoudit agresivní chování na mítincích. Generál opáčil, že svým příznivcům nechce radit, aby na srazy protikandidáta nechodili. Stejně tak podle něj mohou i podporovatelé Andreje Babiše chodit na jeho setkání.

Generál v rozhovoru zmínil, že by rád Hrad zpřístupnil jak veřejnosti, tak novinářům. Hodlá pracovat na zlepšení reputace úřadu. „Jsou tam lidé, ke kterým nemám sebemenší důvěru, ale předpokládám, že ti odejdou se stávajícím prezidentem,“ uvedl.

Na dotaz týkající se hradních spolupracovníků odpověděl, že by okolo sebe v případě zvolení rád měl stabilní poradní tým. K jednotlivým tématům by po vzoru Václava Havla svolával expertní skupiny, které by se sešly párkrát a řešily by konkrétní témata.

Závěrem rozhovoru se Pavla jedna divačka ptala, zda holky patří do armády. „Holky patří všude tam, kde se cítí dobře a kde jim to přináší uspokojení,“ odpověděl generál stručně na její dotaz.

V úterý byl hostem rozhovoru Jeden na jednoho na TV Nova druhý kandidát, Andrej Babiš. Komentoval v něm například kontroverzní výrok, který pronesl v nedělní debatě na České televizi. Od prohlášení, že by neposlal vojáky na pomoc pobaltským státům a Polsku, pokud by byly napadeny Ruskem, se distancoval.

Babiš se v televizi vyjádřil i k dopisu s ostrým nábojem a vzkazem plným nadávek, který přišel jeho manželce. Divákům odpovídal na otázky ohledně zvýšení prestiže Česka v zahraničí, udělování milostí nebo jeho vysokých absencí ve Sněmovně.

Oba kandidáti se spolu na TV Nova utkají ještě jednou, a to v poslední předvolební večer. Jejich čtvrteční debata začíná v osm hodin. Středeční večer bude patřit duelu na CNN Prima News, do kterého také přijali pozvání oba kandidáti, bude začínat ve 20:15.