Starosta Novotný dostal podmínku za výtržnictví a pronásledování. Podle soudu by měl přehodnotit rétoriku

„Z dosud neurčeného místa prostřednictvím elektronických prostředků opakovaně nepřímo působil na poškozeného tím, že zveřejňoval informace o jeho soukromém životě a sdílel fotografie, které poškozeného zobrazovaly na různých místech, které doplňoval posměšnými komentáři,“ uvedla v rozsudku soudkyně Jana Humeni. Takového jednání se měl dopouštět minimálně od září 2017 do listopadu 2020. O případu informoval server Expres.cz.

Soudkyně dodala, že příznivci Novotného sledovali Víta na různých místech a posílali mu jeho fotografie, které zveřejňoval s posměšnými komentáři. Takové jednání mohlo Vítovi dle soudu způsobit obavy o život a zdraví. Novotný navíc na svých účtech zveřejňoval své výpovědi na policii, kde říkal, že chce, aby Vít zemřel.

Soudkyně v závěru také podotkla, že peněžité tresty neměly pro politika výchovný efekt, takže musela přikročit k tvrdšímu trestu. I tak je však nižší než spodní hranice při podobných činech, která činí dva roky.

„Soud zvažoval jiné druhy trestu, ale protože byly obžalovanému ukládány jak peněžité tresty, tak tresty obecně prospěšných prací, které na něj neměly žádný výchovný efekt, přistoupil soud k tvrdšímu trestu,“ zdůvodnila Humeni s tím, že soud má zájem na tom, aby obžalovaný do budoucna zvážil svou rétoriku a vystupoval jiným způsobem.



„Obžalovaný má v rejstříku trestu pět záznamů, v opisu přestupků má tři záznamy, poslední dva z roku 2021. Jeho jednání je natolik společensky škodlivé, že v daném případě nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu než trestního zákoníku,“ upřesnila soudkyně s tím, že ukládala trest úhrnný podle nejpřísněji postižitelného jednání.



Soudkyně zmínila také Novotného vystoupení v pořadu Rozstřel. V reakci na rozhovor se starostou Řeporyjí si ruská televize pozvala do studia i Stanislava Novotného, bývalého policejního prezidenta, který starostu Řeporyjí označil za blázna, se kterým většina Čechů nesouhlasí.



„Naštval mě, že řekl, že jsem bývalý neúspěšný bulvární novinář. Co si to ty šmejde dovoluješ,“ zakřičel Novotný ve studiu. „Měl by za to viset, to je vlastizrada,“ prohlásil tehdy Pavel Novotný a dodal, že by mu měl někdo pomočit hrob.



Poškozený Marek Vít pro server Expres.cz v návaznosti na rozsudek uvedl, že to takto dopadne, když někdo o někom šíří lži, křivě ho obviňuje a vyhrožuje mu vraždou.

„A to nejde jenom o mě. V tomto případě to bylo sloučené s vyhrožováním bývalému policejnímu prezidentovi Stanislavu Novotnému. Ten člověk si myslí, že o lidech může beztrestně lhát a vyhrožovat jim? Nemůže! A pokud to dělá, musí počítat s následky, neboť jeho lhaní a vyhrožování je velice nebezpečné. Právníci sledují všechny jeho sociální sítě, a pokud bude ve svých lživých obviňováních a vyhrožování pokračovat, budeme se i nadále bránit právní cestou,“ řekl pro Expres.cz.

Novotný se na místě odvolal, Vítův advokát odvolání zvažuje. Podle trestního zákoníku, který říká, že „odsouzení nemohou ve výkonu trestu zakládat politické strany nebo politická hnutí, vykonávat právo sdružovat se v nich a nemohou vykonávat volené a jiné veřejné funkce“, by tak Novotný nemohl v případě nástupu do vězení nadále působit v politice.



Spory Víta a Novotného se táhnou roky

Novotný měl údajnému sportovnímu manažerovi Marku Vítovi již dříve zaplatit 66 600 korun za nebezpečné vyhrožování. Novotný ho označuje za podvodníka.



Marek Vít o sobě tvrdí, že je marketingovým manažerem FC Barcelona, vedení klubu však v minulosti vydalo prohlášení, že ho nezná. Je exmanželem moderátorky Mirky Čejkové. Vzali se v roce 2005, když byl Marek Vít ve vězení za milionové podvody. Rozvedli se o šest let později. Čejková ho obvinila z domácího násilí.

Novotný v roce 2016 napsal policii, že Víta zavraždí, aby se prošetřování jeho aktivit rozhýbalo. Uvedl: „Dobrý den, jsem novinář a připravuji úkladnou vraždu člověka, o kterém píši a který je, tedy byl vámi vyšetřován, protože se jedná o skutečně zrůdu a vy na to se*ete, rozhodl jsem se jej zabít. To bych ale možná měl ohlásit coby trestný čin vraždy ve stádiu příprav. Prosím o radu, jak to ohlásit tak, abych vám co nejvíce pomohl, tedy u vás na lince 158 či na nejbližší služebně. Mluvím naprosto vážně, prosím nebrat na lehkou váhu. Jsem duševně zdráv a rozhodl jsem se pana Marka Víta zavraždit.“

Kvůli e-mailu ho policie obvinila z nebezpečného vyhrožování a soudce Martin Fila potrestal Novotného trestním příkazem, v němž mu uložil peněžitý trest ve výši sto tisíc korun. Novotný proti tomu podal odpor a soud tak musel projednat obžalobu v hlavním líčení.

