Pavel Novotný chce zpátky do ODS. Přijde velký souboj idejí, slibuje

  17:24
Exstarosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný se chce po propuštění z vězení vrátit do ODS. O podání přihlášky informoval ve čtvrtek na síti X. Redakci iDNES.cz Novotný řekl, že věří v úspěšné vyřízení žádosti. „Chtěl jsem zformovat vlastní hnutí Dycky Řeporyje, ale svůj program budu dobře prosazovat i v místním sdružení ODS,“ vysvětlil.
Exstarostu Řeporyjí Novotného propustili z vězení. (2. října 2025) | foto: ČTK

„Musí o mě rozhodnout místní sdružení ODS, které jsem celé postavil na nohy spolu se svou sestrou. Kandiduji už od svých dvaceti let a lidi okolo mě chtějí, abych kandidoval do voleb, a hájil svůj program. V Řeporyjích proběhne velký souboj idejí, těšte se,“ vzkázal exstarosta.

Na sociální síti X Novotný také dodal, že by raději dožil jako nestraník, než aby vstoupil do jiné existující strany.

Redakce iDNES.cz se obrátila na sekretariát ODS s žádostí o reakci.

Novotný si u občanských demokratů nechal pozastavit členství poté, co ho soud poslal na tři měsíce do vězení za porušení podmínky.

Trest čtyřiačtyřicetiletý Novotný dostal za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele Marka Víta. Soud mu za to v lednu 2022 vyměřil tříměsíční trest s odkladem na 30 měsíců, následně mu ale zkušební dobu prodloužil a nařídil mu absolvovat program sociálního výcviku.

Novotný proti rozsudku nejprve podal stížnost, tu však nakonec stáhl a rozhodl se do vězení nastoupit. V rozhovoru pro iDNES.cz v den svého propuštění řekl, že ho žalář změnil a chce jako známá osobnost pomáhat vězňům. „Už nikdy se do vězení určitě nevrátím. Jsem blbec, dostal jsem to, co jsem si zasloužil. Neváhám proto říci, že proběhla i drobná hluboká sebereflexe celého mého života. Nejvíc totiž trpěli moji nejbližší,“ svěřil se tehdy.

2. října 2025
