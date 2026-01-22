„Musí o mě rozhodnout místní sdružení ODS, které jsem celé postavil na nohy spolu se svou sestrou. Kandiduji už od svých dvaceti let a lidi okolo mě chtějí, abych kandidoval do voleb, a hájil svůj program. V Řeporyjích proběhne velký souboj idejí, těšte se,“ vzkázal exstarosta.
Na sociální síti X Novotný také dodal, že by raději dožil jako nestraník, než aby vstoupil do jiné existující strany.
Redakce iDNES.cz se obrátila na sekretariát ODS s žádostí o reakci.
Novotný si u občanských demokratů nechal pozastavit členství poté, co ho soud poslal na tři měsíce do vězení za porušení podmínky.
Trest čtyřiačtyřicetiletý Novotný dostal za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele Marka Víta. Soud mu za to v lednu 2022 vyměřil tříměsíční trest s odkladem na 30 měsíců, následně mu ale zkušební dobu prodloužil a nařídil mu absolvovat program sociálního výcviku.
Novotný proti rozsudku nejprve podal stížnost, tu však nakonec stáhl a rozhodl se do vězení nastoupit. V rozhovoru pro iDNES.cz v den svého propuštění řekl, že ho žalář změnil a chce jako známá osobnost pomáhat vězňům. „Už nikdy se do vězení určitě nevrátím. Jsem blbec, dostal jsem to, co jsem si zasloužil. Neváhám proto říci, že proběhla i drobná hluboká sebereflexe celého mého života. Nejvíc totiž trpěli moji nejbližší,“ svěřil se tehdy.
|
2. října 2025