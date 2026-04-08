„Vrátil se ztracený syn.“ Pavel Novotný je opět členem ODS

  20:40aktualizováno  20:48
Bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný se ve středu stal opět členem Občanské demokratické strany (ODS). Oznámil to na síti X. Členství pozastavil poté, co byl loni v květnu odsouzen k tříměsíčnímu vězení. Opětovnou přihlášku podal v lednu letošního roku.
Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný po poledni nastoupil do vězení na pražské Pankráci. Odpyká si tři měsíce za porušení podmínky. (2. července 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

„Dovoluji si vás informovat, že krátce po 17 hod. se stal opět členem Občanské demokratické strany jeden ztracený syn,“ oznámil Novotný ve středu na svém účtu na sociální síti X.

Pětačtyřicetiletý Novotný se na konci loňského roku dostal z liberecké věznice, kde vykonával tříměsíční trest za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele Marka Víta.

Soud v lednu 2022 vyměřil trest s odkladem na 30 měsíců, následně mu ale zkušební dobu prodloužil a nařídil mu absolvovat program sociálního výcviku. Novotný kvůli tomu přerušil své členství ve straně a skončil také ve funkci starosty městské části Praha-Řeporyje.

Novotný se stal poprvé členem ODS v roce 2002. Jako starosta městské části Řeporyje působil v letech 2018 až 2025, kdy Na tuto funkci rezignoval v červnu loňského roku z důvodu svého nástupu do vězení. Ve funkci ho nahradil místostarosta David Roznětinský (TOP 09).

