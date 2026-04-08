„Vrátil se ztracený syn.“ Pavel Novotný je opět členem ODS

„Dovoluji si vás informovat, že krátce po 17 hod. se stal opět členem Občanské demokratické strany jeden ztracený syn,“ oznámil Novotný ve středu na svém účtu na sociální síti X.
Pětačtyřicetiletý Novotný se na konci loňského roku dostal z liberecké věznice, kde vykonával tříměsíční trest za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele Marka Víta.
Soud v lednu 2022 vyměřil trest s odkladem na 30 měsíců, následně mu ale zkušební dobu prodloužil a nařídil mu absolvovat program sociálního výcviku. Novotný kvůli tomu přerušil své členství ve straně a skončil také ve funkci starosty městské části Praha-Řeporyje.
Novotný se stal poprvé členem ODS v roce 2002. Jako starosta městské části Řeporyje působil v letech 2018 až 2025, kdy Na tuto funkci rezignoval v červnu loňského roku z důvodu svého nástupu do vězení. Ve funkci ho nahradil místostarosta David Roznětinský (TOP 09).