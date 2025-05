Pavel Novotný pozastavil členství v ODS. Zvažuji zásadní šachový tah, uvedl

„Vážně zvažuji zásadní šachový tah, za který se v zápise partie píše vykřičník. Ještě to neví rodina, tak se nezlobte. V každém případě jsem se rozhodl s okamžitou platností pozastavit členství v Občanské demokratické straně,“ uvedl Novotný.

Pavel Novotný 🇨🇿 @PavelNovotnak Vážně zvažuji zásadní šachový tah, za který se v zápise partie píše vykřičník. Ještě to neví rodina, tak se nezlobte.



V každém přípaďě jsem se rozhodl s okamžitou platností pozastavit členství v Občanské demokratické straně. oblíbit odpovědět

Ještě v pátek dopoledne předpokládal, že jeho další členství ve straně projednají pražští občanští demokraté až po pravomocném rozhodnutí. „Myslím, že mě projednají až po pravomocném rozsudku, ale plebsu se to řekne tak, aby měl pocit, že můj život prakticky skončil. Jde hlavně o komunikaci, realita vypadá tak, že mám chvíli času postarat se o místní ODS,“ sdělil Novotný ČTK v pátek dopoledne.

„Ať si dělá ODS, co chce“

Premiér Fiala ve čtvrtek pro server Blesk.cz prohlásil, že Novotný by měl odejít ze strany. Pokud tak neučiní, bude se jeho členstvím zabývat pražská organizace ODS, která se s ním vypořádá rychle. Poté v debatě s voliči v Jihlavě řekl, že se chce vyhnout formalitám a pražská ODS by o starostovi Řeporyjí měla jednat v příštích dnech. Termín neuvedl, stejně tak předseda pražské buňky Marek Benda.

Novotný redakci iDNES.cz v reakci na Fialovo vyjádření pro Blesk řekl, že se podřídí a že přístup předsednictva ODS bere sportovně.

„Snažím se postarat o zdejší stranickou buňku a organizační věci a u toho normálně fungovat jako otec a manžel, takže ať si dělá ODS, co chce. Poté, co mě nedali na kandidátku do Poslanecké sněmovny, abych náhodou nebyl zvolen, už distancování se ode mě beru sportovně. Starám se o zdejší ODS, více ať ode mě strana nečeká. Potřebuji se soustředit na práci, ne na gesta. Podřídím se,“ reagoval Novotný na Fialu.

Soud o Novotném minulý týden rozhodl na návrh státního zástupce a proměnil mu podmíněný trest odnětí svobody na nepodmíněný, protože se ve zkušební době opakovaně dopouštěl přestupků. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Politik si proti němu obratem podal stížnost, která má odkladný účinek.

Starosta je v podmínce za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele. Soud mu za ně v lednu 2022 vyměřil tříměsíční trest s odkladem na 30 měsíců, následně mu ale zkušební dobu prodloužil a nařídil mu absolvovat program sociálního výcviku. Novotný u soudu připustil, že se přestupků nadále dopouštěl, a to zejména proti občanskému soužití a také při řízení.

Dříve v rozhovoru pro iDNES.cz avizoval, že se nevzdá křesla starosty a neodejde ani z ODS. „Špičky strany asi řeknou to, co vždycky, že když jsem pravomocně odsouzený, že bych neměl být v ODS a abych zvážil rezignaci. To je samozřejmé. Na post starosty nerezignuji. Momentálně fakt nechystám rezignaci. Prostě ne. Na místě jsem se odvolal a jedu dál,“ řekl.