Pavel Novotný škodí ODS, strana se s ním vypořádá rychle, řekl Fiala

Soud o Novotném minulý týden rozhodl na návrh státního zástupce a proměnil mu podmíněný trest odnětí svobody na nepodmíněný, protože se ve zkušební době opakovaně dopouštěl přestupků. Přestože rozhodnutí zatím není pravomocné, strana již řeší, jak se s chováním svého politika vyrovná.

Novotný už dříve v rozhovoru pro iDNES.cz avizoval, že se nevzdá křesla starosty a neodejde ani z ODS. „Špičky strany asi řeknou to, co vždycky, že když jsem pravomocně odsouzený, že bych neměl být v ODS a abych zvážil rezignaci. To je samozřejmé. Na post starosty nerezignuji. Momentálně fakt nechystám rezignaci. Prostě ne. Na místě jsem se odvolal a jedu dál,“ řekl Novotný v rozhovoru.

Předseda strany Fiala se však domnívá, že členství Novotného v ODS straně škodí.

„Dříve se vedla v ODS debata o tom, že (Pavel Novotný) je kontroverzní osobou, ale že to může v některých věcech pomoci, protože v základních liniích se drží v rámci programu naší strany. Teď už ty debaty takové nejsou a všichni si jsou vědomi, že už to spíš škodí,“ řekl Fiala Blesku.

Další postup podle něj bude rychlý, ale demokratický. „Když jsem se stal předsedou ODS, tak jsme do stanov vložili paragraf, že pokud je někdo pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, tak je to důvod k vyloučení,“ připomněl premiér.

„Pokud nechce Pavel Novotný škodit ODS, tak by měl sám odejít,“ vyzval starostu Řeporyjí Fiala.

Starosta byl v podmínce za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele Marka Víta. Soud mu za ně v lednu 2022 vyměřil tříměsíční trest s odkladem na 30 měsíců, následně mu ale zkušební dobu prodloužil a nařídil mu absolvovat program sociálního výcviku.

Soudkyně poukázala na to, že Novotný má v evidenci přestupků 17 záznamů, z toho sedm přestupků spáchal po prodloužení zkušební doby soudem. Bylo mezi nimi urážení výrazy, které soud odmítl zopakovat, přechovávání marihuany i pervitinu nebo záznam o „neměřitelném alkoholu“ v kartě řidiče.