Zastupitelstvo městské části Praha – Řeporyje svolalo na příští pondělí 26. května zasedání, jedním z bodů programu je odvolání Novotného z funkce starosty.

„Napadlo mě, že by bylo zajímavé a chytré nechat se potvrdit ve starostování a pak převzít odpovědnost. To znamená rezignovat. Připadalo by mi suprové převzít odpovědnost a jít si to odsedět,“ řekl k tomu Novotný v Událostech Luďka Staňka. Rezignaci připustil také v neděli večer v živém vysílání na svém Instagramu. V pořadu Události Luďka Staňka zároveň naznačil, že by chtěl znovu kandidovat.

Na kolik vážně tyto kroky zvažuje, Novotný pro iDNES.cz nesdělil. „Nebudu k tomu už více říkat. Těší mě důvěra v Řeporyjích. Kdybych něco takového chystal, chtělo by to přípravu. Ne to vyprávět do novin. Jsem tu vystaven takové šikaně a tolik let, že já už v žádné podmínce starostovat nechci a nebudu. Přeberte si to, jak chcete,“ odpověděl politik na dotaz iDNES.cz.

Novotný v pátek na síti X oznámil, že pozastavuje členství v ODS. O den dříve premiér a předseda ODS Petr Fiala uvedl, že starosta Řeporyjí by měl ze strany odejít.

„Dříve se vedla v ODS debata o tom, že Pavel Novotný je kontroverzní osobou, ale že to může v některých věcech pomoci, protože v základních liniích se drží v rámci programu naší strany. Teď už ty debaty takové nejsou a všichni si jsou vědomi, že už to spíš škodí,“ řekl Fiala ve čtvrtek Blesku.

Soud nepravomocně poslal Novotného do vězení 7. května. Politik se na místě odvolal. Starosta byl v podmínce za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele Marka Víta. Soud mu za ně v lednu 2022 vyměřil tříměsíční trest s odkladem na 30 měsíců, následně mu ale zkušební dobu prodloužil a nařídil mu absolvovat program sociálního výcviku.