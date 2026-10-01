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Pavel na Hradě ocenil aktivní seniory. Sám jsem raný stařík, prohlásil

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  17:41aktualizováno  17:41
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Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval aktuálním politickým otázkám, kterým Česká republika čelí. Rozhovor moderuje Vladimír Vokál. (15. července 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě ocenil seniory, kteří se věnují dobrovolnickým aktivitám, komunitnímu životu nebo mezigenerační spolupráci a přispívají k aktivnímu stárnutí. Poděkoval jim za to, že pomáhají ostatním a zároveň dělají to, co je baví a dává smysl jejich životu. Setkání se zúčastnilo 25 seniorů včetně Ludmily Bartákové, která 17. listopadu oslaví 100. narozeniny.

Setkání na Hradě se uskutečnilo u příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Ve svém projevu se čtyřiašedesátiletý Pavel sám definoval jako „raný stařík“, s odkazem na Světovou zdravotnickou organizaci, která podle něj klasifikuje věk mezi 60 a 74 lety jako rané stáří.

„Věk se na jednu stranu pojí se spoustou stereotypů, jako jsou nemoci, snížená samostatnost a nemožnost dělat to, co člověka baví, případně to, co mu přijde důležité. Na druhou stranu je také pravda to, že věk je pro mnoho lidí pouhé číslo,“ prohlásil.

Stáří s sebou podle Pavla přináší řadu výzev a problémů, senioři jsou například často objektem zneužívání. „Ať už jsou to různí vykukové, kteří jim nabízí zboží nebo různé finanční služby v naději, že starší lidé už nemají kapacitu si zjistit, jak se věci mají a nechají se snadno nachytat. Ale bohužel jsou často i obětí některých politiků, kteří sázejí na to, že když starším lidem slíbí drobné přidání na důchodu, tak je mají hned na své straně a oni je budou potom bez jakýchkoli výhrad volit,“ řekl.

Senioři ale podle něj nejsou homogenní skupina, která by se dala snadno zaškatulkovat. Spousta z nich dává jasně najevo, že se nenechá jen tak opíjet rohlíkem, snaží se držet krok s novými technologiemi a udržet si zdravý odstup od zjednodušeného ovlivňování, dodal prezident.

Setkání se účastnil například čtyřiaosmdesátiletý Jiří Eichner, zakladatel novodobé Staré gardy kuchařů a cukrářů ČR. Má za sebou více než 60 let profesní kariéry v gastronomii a je autorem několika kuchařek. Dlouhodobě se věnuje vzdělávání seniorů i mladé generace kuchařů a cukrářů, přednáškám o stravování a popularizaci české kulinářské tradice. „Nejsem tu jenom za sebe, beru to tak, že jsem tu za tu velkou bílou armádu, za všechny ty kuchaře, za lidi, kteří pracují v gastronomii, protože to není lehká práce. A jsem rád, že je můžu prezentovat,“ řekl České televizi a ČTK. Je rád, že může sdílet své zkušenosti s mladšími kolegy a zároveň se od nich učit nové postupy a technologie.

S prezidentem se dnes setkala i téměř stoletá Ludmila Bartáková. Celoživotní sportovkyně je členkou Plaveckého veteránského klubu Brno, se kterým podle prezidentské kanceláře dosáhla na závodech na tituly mistryně Evropy a mistryně světa ve veteránských kategoriích. S novináři se dnes podělila mimo jiné o své vzpomínky na prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, se kterým se setkala jako dítě. Na současného prezidenta Pavla se těšila, setkání vnímá i jako dárek k blížícím se narozeninám.

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