Pavel oznámil, že nevidí jiného adepta na prezidenta. Je připravený opět kandidovat

  16:40aktualizováno  16:40
Prezident Petr Pavel zatím nevidí jiného kandidáta na hlavu státu, kterého by případně sám chtěl volit a rád by mu - obrazně řečeno - „předal žezlo“. Pokud se situace nezmění, je připraven kandidovat znovu, uvedl v úterý v debatě se studenty Mendelovy univerzity v Brně.
Prezident Petr Pavel při debatě se studenty v Brně na Mendelově univerzitě. (7. dubna 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Zdravotnický humanitární tým ČR dostal anglickou zkratku CZERT. Prezidenta...
Prezident Petr Pavel na úvod návštěvy Brna zavítal za zdravotníky týmu Czech...
Zdravotnický humanitární tým ČR dostal anglickou zkratku CZERT. Prezidenta...
Podporu veřejnosti, kterou už dříve spolu s dobrým zdravím současný prezident zmínil jako podmínku druhé kandidatury, podle svých slov zatím cítí. „Pokud situace bude taková i dál, tak jsem připraven dostát tomu, co jsem říkal, což znamená, že bych do toho šel znova,“ řekl Pavel.

V přímé volbě prezidenta uspěl bývalý náčelník generálního štábu české armády a někdejší předseda vojenského výboru NATO v lednu 2023. Ve druhém kole tehdy porazil předsedu hnutí ANO a současného premiéra Andreje Babiše (ANO). Funkční období vyprší Pavlovi v roce 2028.

„Bude-li poptávka u občanů a bude dostatečná podpora pro zvolení a zdraví moje a mojí rodiny, účast velice silně zvážím,“ uvedl Pavel už dříve v bilančním rozhovoru České televize ke třem rokům v prezidentské funkci. Svou kandidaturu ale výslovně nepotvrdil ani tehdy, ani dnes.

„Pokud po mé službě poptávka bude, odložím stranou všechno, co bych radši dělal, a budu dělat to, co budu považovat za užitečné a správné,“ konstatoval prezident také v únoru na debatě se žáky základní školy. I tehdy zmínil, že hlavní podmínkou pro jeho opětovnou kandidaturu na hlavu státu je zdraví jeho samotného i rodiny.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

