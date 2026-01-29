„Na sociálních sítích se šíří, že si užívám luxusní dovolenou v resortu ukrajinského majitele, ale já se dnes probudil tady. Luxus je pro mě především dobrá parta, motorka a svoboda na cestách. Zdravím ze Španělska,“ napsal na svém facebookovém účtu prezident Pavel.
Například na účtu Vidlákovy původní kydy, který patří bývalému lídrovi hnutí Stačilo! Danielu „Vidlákovi“ Sterzikovi, se včera dopoledne objevil příspěvek snažící se dovolenou prezidenta Petra Pavla dát do souvislosti s Andrijem Jermakem, bývalým šéfem úřadu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Jermak rezignoval loni v listopadu poté, co Národní protikorupční úřad Ukrajiny společně se speciální protikorupční prokuraturou provedl prohlídky v jeho kanceláři.
„Hele, Hrade! Je pravda, že prezident s chotí odjel na soukromou dovolenou do Španělska a bydlí tam v resortu, jehož spolumajitelem je ukrajinský Andrij Jermak, který byl odejít kvůli korupci v armádních zakázkách? Já jen... že by se tím všechno vysvětlilo,“ napsal Sterzik. Nepravdivé tvrzení o Pavlově dovolené se pak v průběhu dne objevilo v diskusích na různých jiných účtech.
„Jsem rád, že to zveřejnil. Není důležité, co píše, ale jak na to nahlíží významná část veřejnosti,“ řekl iDNES.cz Sterzik.
„O informaci, která se šíří, víme. Je to nesmysl. Prezident na to reagoval na sociálních sítích. Bydlí se skupinou motorkářů v pensionu a u pobřeží vůbec nezůstával,“ sdělil redakci ředitel komunikace Hradu Vít Kolář.
Není to přitom poprvé, co vášnivý motorkář Petr Pavel vyrazil na dovolenou na motorce. Naposledy loni v září využil autovlak na Slovensko a odkud pokračoval na motocyklu přes Maďarsko do Rumunska, které následně projel skoro celé kolem dokola.