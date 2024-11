Urážel zaměstnance, budovy chátrají. Problémový šéf končí v obou nemocnicích

Situace v Nemocnici Milosrdných bratří je totiž napjatá už posledních několik let. Část zaměstnanců se proti Pilerovi delší dobu bouří, vadí jim jeho způsob jednání i setrvalý stav špitálu bez jakéhokoliv rozvoje či vize. Stejně tak pracovníci i vedení hospitálského řádu sv. Jana z Boha, které už několik let neúspěšně usiluje o převzetí nemocnice od města, poukazují na neutěšený stav některých budov i proto, že do nich zatéká.

Ředitel se zároveň potýká s personální krizí na vedoucích pozicích, kdy je několik oddělení bez řádného primáře. Otázkou zůstává i malé naplnění lůžek oddělení dlouhodobé péče, kde od zářijové evakuace nemocnice kvůli hrozící povodni došlo k výraznému poklesu. Rozruch vzbudil také loňským vánočním večírkem, který vedení špitálu uspořádalo v okázalém prostředí Cabaretu des Péchés v paláci Jalta. Vyšel na 280 tisíc korun.

Všechny tyto faktory mohly hrát v rozhodování politiků roli. „Není automatismem ředitele opětovně jmenovat. Osobně vnímám, že situace v nemocnici není pro pacienty ani zaměstnance komfortní a je třeba ji řešit,“ řekla zastupitelka pro zdravotnictví Dagmar Seidlová (TOP 09) s tím, že Piler se může do výběrového řízení opět přihlásit.

Tuhle možnost však on sám odmítl. Důvody svého rozhodnutí neucházet se o opětovné jmenování nevysvětlil. „Vypsání výběrového řízení po uplynutí pětiletého funkčního období vnímám jako standardní praxi, která je běžná,“ vzkázal pouze přes mluvčí pro iDNES.cz.

Oba městské špitály vedl Piler od roku 2020. Jeho pozice se začala hroutit letos v létě, kdy se chirurgové z obou pracovišť obrátili v dopisech na vedení města. Stěžovali si na nedostatek personálu a ředitelovo nepřijatelné chování včetně přirovnání lékařů k prostitutkám, které pronesl v Úrazové nemocnici. Podle informací iDNES.cz přitom ve druhém špitálu zaznívaly z jeho strany dokonce i horší urážky směrem k některým zaměstnancům.

I kdyby se Piler o funkci u Milosrdných znovu ucházel a byl vybrán, jeho konec už dopředu a otevřeně avizoval převor konventu Martin Richard Macek, podle něhož by se převod špitálu pod řád mohl reálně uskutečnit v příštím roce. „Jsem přesvědčen, že nemocnici neřídí dobře. Jakmile vstoupíme do řízení, určitě vedení vyměníme, nedá se s ním spolupracovat,“ vysvětloval před měsícem Macek.

Město hledá šéfy pro obě své nemocnice

Do výběrového řízení v Nemocnici Milosrdných bratří se mohou uchazeči hlásit do konce ledna příštího roku. Město zároveň hledá ředitele i pro svůj druhý špitál, z jehož čela Piler odešel po své rezignaci k 1. září. Ještě předtím ale vládnoucí politici rozhodli, že začnou hledat nového ředitele, který měl nastoupit od Nového roku. Pilerem navržené řešení neutěšené situace v Úrazovce totiž podle nich nebylo dostatečné. Zároveň využili i blížící se konec jeho pětiletého funkčního období, jež by vypršelo na konci března příštího roku.

Piler vypsání výběrového řízení v Úrazovce označil za nedostatečnou důvěru ze strany města coby jejího zřizovatele. Svým krokem chtěl zároveň zklidnit atmosféru.

O ředitelské křeslo v Úrazovce mají zájem tři uchazeči. Mezi nimi je i dočasný šéf, traumatolog Ján Kočiš. Pohovory se uskuteční v prosinci, nedávno radní jmenovali výběrovou komisi. „Nástup nového ředitele bude podle dohody v návaznosti na možnosti vítězného uchazeče,“ uvedl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Původně měl nový šéf nastoupit na začátku příštího roku.