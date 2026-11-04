Na webu to uvedl odbor komunikace prezidentské kanceláře. Sněmovna smlouvu odsouhlasila v polovině října, Senát už koncem července. Průběh hranice dlouhé takřka 819 kilometrů smlouva nemění.
Důvodem sjednání smlouvy byla podle ministerstva vnitra především změna způsobu určení státních hranic s ohledem na technologický vývoj v určování polohy. Vymezení systémem souřadnic může pomáhat mimo jiné v případě přírodních katastrof, jako jsou povodně či lesní požáry, nebo při rozvoji cestovního ruchu v přeshraničním regionu Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge, která je na seznamu památek UNESCO.
Smlouvu ministři vnitra obou zemí podepsali loni 12. března v Berlíně, bývalé vládě se ji ale do sněmovních voleb nepovedlo prosadit. Nynější kabinet ji proto předložil Parlamentu k ratifikaci znovu. Německý Spolkový sněm smlouvu schválil počátkem letošního května.
Smlouva zachovává nynější rozdělení státních hranic na části hranic se spolkovou zemí Sasko do 23 hraničních úseků a se spolkovou zemí Bavorsko do 12 hraničních úseků. Na suchých úsecích a na řece Ohři budou hranice nadále nepohyblivé, na ostatních hraničních vodních tocích zůstane zachovaný pohyblivý charakter státních hranic. Na Labi nadále povede hranice středem plavební dráhy, na ostatních hraničních vodních tocích středem toku nebo hlavního ramene.
Podobná smlouva se Slovenskem začala platit už předloni. Podle dřívějšího vyjádření ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) se připravují obdobné dokumenty s Rakouskem a Polskem, které opakovaně žádá náhradu za území o rozloze 368 hektarů, o něž přišlo při vymezení hranice ve smlouvě z roku 1958.