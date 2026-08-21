Vláda přidělila Pavlovi pro cestu na jednání OSN armádní letoun

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  12:58aktualizováno  12:58
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Prezident Petr Pavel před odletem na summit NATO do turecké Ankary (7. července...

Prezident Petr Pavel před odletem na summit NATO do turecké Ankary (7. července 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026)
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Vláda v pondělí přidělila armádní letadlo pro zářijovou cestu prezidenta Petra Pavla do Spojených států. Hlava státu se tam chystá na jednání Valného shromáždění OSN a pracovní návštěvu Nebrasky, vyplývá z přílohy schváleného usnesení, které v pátek zveřejnil úřad vlády. Premiér Andrej Babiš (ANO) se podle rozpisu vládních letů chystá do listopadu do Slovinska, Norska, Slovenska, Bulharska či Irska.

Kabinet schválil Pavla jako šéfa delegace na Valné shromáždění OSN v červnu. Bylo to uprostřed sporu o to, kdo bude Česko zastupovat na summitu NATO v Ankaře. Do Turecka nakonec po zásahu Ústavního soudu vyrazila vedle vládní delegace také delegace prezidenta Pavla, kterého chtěl kabinet původně z výpravy vynechat.

Cesta hlavy státu do USA potrvá podle rozpisu letů od 20. do 24. září. Pavla čeká kromě toho ještě listopadová státní návštěva v Norsku.

Babiš se do Norska chystá také, a to 4. září. Ještě předtím cestuje 31. srpna na zasedání Bledského strategického fóra ve Slovinsku. V září poletí Babiš na summit Visegrádské skupiny (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko), v polovině měsíce ho čeká oficiální návštěva v Bulharsku. V listopadu se chystá do irského Dublinu na zasedání Evropského politického společenství.

Šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé) se podle usnesení vydá do Bratislavy či Dublinu. Začátkem října pak zamíří do černohorské Podgorice na společnou návštěvu ministrů zemí Slavkovského formátu, v němž Česko neformálně spolupracuje s Rakouskem a Slovenskem.

Aktualizovaný přehled letů:

31. 8.Andrej BabišBled (Slovinsko)
31. 8. - 1. 9.Jaromír ZůnaDublin (Irsko)
1.-2. 9.Petr MacinkaBratislava (Slovensko), Dublin (Irsko)
4. 9.Andrej BabišOslo (Norsko)
9. 9.Karel HavlíčekPaříž (Francie)
10. 9.Andrej BabišBratislava (Slovensko)
16. 9.Andrej BabišSofie (Bulharsko)
20.-24. 9.Petr PavelNew York, Lincoln (USA)
27.- 29. 9.Martin ŠebestyánBrusel (Belgie)
1.-2. 10.Petr MacinkaPodgorica (Černá Hora)
1.-6. 11.Igor ČervenýWashington, New Jersey a Oregon (USA)
10.-12. 11.Petr PavelOslo, Trondheim (Norsko)
11.-13. 11.Andrej BabišDublin (Irsko)

zdroj: vládní usnesení

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