Hledaly ho drony i lodě. Český senior zmizel v Albánii, o případ se zajímá i Pavel

„Situace je taková, že nám albánská policie posílá fotografie utonulých, jestli dokážeme Pavla identifikovat. Nic se zatím neshodovalo,“ říká pro iDNES.cz blízká rodinná známá Barbora Roberts Chybová, která pomáhá organizovat dobrovolnická pátrání.
Senior se ztratil v turistickém letovisku ve městě Drač u Jaderského moře dvanáctého září. Své manželce oznámil, že se vydá na krátkou procházku a do oběda se vrátí. S sebou si podle své ženy vzal kameru a telefon, který si zapnul do režimu letadlo. Odešel v žabkách.
V uplynulých měsících se na místo vypravilo hned několik pátracích týmů složených z dobrovolníků z řad vojáků, policie a členů horské služby. Lokalitu prohledali také s pátracími drony.
Podle příbuzných, které oslovila redakce iDNES.cz, se senior vypravil směrem na kopec Shkëmbi i Kavajës, který se nachází u přístavního města Drač a lze se přes něj dostat i k Jaderskému moři.
„Je to skalnatý kopec naproti hotelu, kde se v případě uklouznutí, pádu či zranění nachází velmi náročný a nepřehledný terén s hustým trnitým porostem,“ popisuje manželka ztraceného muže Blanka Pospíšilová v dopise pro českou policii, který má redakce iDNES.cz k dispozici.
Čeští policisté na případu spolupracují s albánskými kolegy, kteří pohřešovaného českého seniora hledali i na moři s policejními loděmi. Případ sleduje také české ministerstvo zahraničí, které je přes velvyslanectví v Tiraně v kontaktu s tamní policií.
„Náš zastupitelský úřad v Tiraně je v průběžném kontaktu s rodinou i albánskou policií,“ oznámila mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová.
O pátrání po Čechovi se zajímá také prezident Petr Pavel, který je kvůli tomu v kontaktu s albánským protějškem Bajramem Begajem. Pavel v listopadu prostřednictvím své kanceláře vzkázal, že s albánským prezidentem o pátrání mluvil.
„Na přání pana prezidenta mi dovolte informovat, že se k případu dotáže i při setkání se svým albánským protějškem,“ sdělila v listopadu šéfka prezidentova sekretariátu Lucie Obdržálková. Pavel následně podotkl, že situaci považuje za velmi znepokojující.
Letovisko Drač
