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Pavel přivítal na Hradě maďarského prezidenta, proberou energetiku i V4

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  11:40aktualizováno  11:40
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Prezident Petr Pavel s manželkou Evou přivítali na Pražském hradě maďarského...

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou přivítali na Pražském hradě maďarského prezidenta Andráse Baku s chotí Katalin Kövesdiovou. (10. listopadu 2026) | foto: ČTK / Kamaryt MichalČTK

Prezident Petr Pavel přivítal na Pražském hradě maďarského prezidenta Andráse...
Prezident Petr Pavel přivítal na Pražském hradě maďarského prezidenta Andráse...
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Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes dopoledne na Pražském hradě přivítali maďarskou hlavu státu Andráse Baku s chotí Katalin Kövesdiovou. Prezidenti budou hovořit o energetice, koordinaci v evropských otázkách i o budoucnosti spolupráce ve formátu visegrádské čtyřky (V4 – Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Na nádvoří při oficiálním uvítání zazněly hymny obou zemí, následně se hlavy států kolem nastoupené hradní stráže odebraly do útrob Hradu.

Po soukromé schůzce prezidentských párů je v plánu jednání delegací, následně se prezidenti vyjádří pro média.

Baka byl zvolen maďarským prezidentem letos v srpnu. Podle české prezidentské kanceláře je návštěva Česka jeho první oficiální bilaterální zahraniční cestou od nástupu do funkce. S Pavlem se setkal minulý týden na prezidentském summitu V4 na Slovensku.

Po schůzce s Pavlem se dnes maďarský prezident v Praze setká s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) a šéfem Sněmovny Tomiem Okamurou (SPD). Ve středu ho přijme premiér Andrej Babiš (ANO).

Návštěva maďarské hlavy státu navazuje mimo jiné na společné zasedání české a maďarské vlády, které se v Praze konalo na konci října. Maďarský premiér Péter Magyar tehdy po společném jednání hovořil například o spolupráci v oblasti vysokorychlostních tratí. Česko a Maďarsko podle něj budou na jejich budování usilovat o peníze při jednáních o budoucím rozpočtu Evropské unie.

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