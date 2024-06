Máme cestu k míru na Ukrajině, myslí si Pavel po summitu ve Švýcarsku

Prezident to řekl v neděli novinářům po návratu ze summitu ve Švýcarsku. Podle Pavla bude nutné, aby se příštích jednání o míru na Ukrajině účastnili další velcí světoví hráči, klíčová bude podle něj účast Číny.

Osmdesát zemí světa včetně Česka na summitu společně vyzvalo, aby „územní celistvost“ Ukrajiny byla základem jakékoli dohody o ukončení ruské agrese. Delegace zároveň vyzvaly k návratu ukrajinských dětí deportovaných Ruskem a k zapojení „všech stran“ do případného mírového procesu. Někteří účastníci včetně Brazílie, Mexika, Saúdské Arábie nebo Indie se k závěrečné deklaraci jednání ve Švýcarsku nepřihlásili.

Naprostá většina zemí podle Pavla na summitu jasně podpořila řešení, jehož základem bude Charta OSN, především principy suverenity a teritoriální integrity. Většina zemí podle něj také odsoudila ruskou agresi proti Ukrajině jako odporující mezinárodnímu právu.

Summit byl prvním krokem na cestě k míru na Ukrajině a jako takový předčil očekávání, míní český prezident. To, že se některé státy nepodepsaly pod deklaraci podle něj samo o sobě neznamená, že jsou v opozici, Pavel vítá, že se zúčastnili a vnímali situaci jaká je. „Myslím, že tak jednotnou řeč, v tolika důležitých oblastech, kterou tam slyšely, prostě nemůžou ignorovat,“ řekl.

Podle Pavla bude nutné, aby se dalších jednání účastnili další velcí světoví hráči, klíčová bude účast Číny. „Pokud se podaří dostat Čínu v konstruktivní podobě na další jednání, pak si myslím, že bude napůl vyhráno i pokud jde o účast Ruska,“ poznamenal prezident.

Ruský návrh mírového řešení je podle něj souborem kapitulačních podmínek, které úplně ignorují mezinárodní právo a nastolují právo silnějšího.

Summit přinesl podle prezidenta poměrně velkou univerzální shodu ve třech zásadních tématech na které se zaměřoval - v jaderné bezpečnosti, potravinové bezpečnosti i v humanitárních otázkách jako je ochrana civilistů a návrat Ruskem deportovaných dětí.

Další kroky budou podle Pavla teprve oznámeny, v nadcházejícím období budou pracovní skupiny vyhodnocovat pokrok v jednotlivých oblastech. „Země se shodly na tom, že budou následovat další kola, tentokrát za účasti i dalších hráčů, pravděpodobně i Ruska,“ doplnil.

Pavel se na víkendovém jednání účastnil pracovní skupiny k jaderné a radiační bezpečnosti, které Česko spolupředsedá, jejími členy je asi 25 zemí. Podle prezidenta účastníci odsoudili všechny hrozby použití jaderných zbraní, všechny země bez rozdílu podle něj takové chování a vyhrožování považují za porušení norem mezinárodního práva. „Zdůraznili, že budou tlačit na Rusko, aby od takových hrozeb upustilo,“ řekl prezident. Skupina se zabývala také konkrétními opatřeními, které se týkají jaderných zařízení na Ukrajině. Záporožská jaderná elektrárna je podle Pavla dosud jediné civilní jaderné zařízení v historii použité jako nástroj války.

Pracovní skupina projednávala také důsledky, které by mohla mít jakákoli potenciální nehoda jaderného zařízení, mimo jiné následky v podobě zastavení všech jaderných projektů. „Pro nás by to mohlo mít dalekosáhlé důsledky, protože by to mohlo výrazně ohrozit, ne-li úplně znemožnit dostavbu dalších bloků, což by pro naši zemi mělo poměrně zásadní dopad na produkci elektrické energie,“ dodal.