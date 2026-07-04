Evropa musí nést větší odpovědnost za svou obranu, řekl Pavel před summitem

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  19:31aktualizováno  19:31
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Prezident Petr Pavel na setkání se zástupci z ČT, ČRo a Evropské vysílací unie...

Prezident Petr Pavel na setkání se zástupci z ČT, ČRo a Evropské vysílací unie (EBU). (24. června 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

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Prezident Petr Pavel na setkání se zástupci z ČT, ČRo a Evropské vysílací unie...
Prezident Petr Pavel na setkání se zástupci z ČT, ČRo a Evropské vysílací unie...
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Evropa musí převzít větší odpovědnost za svou obranu a strategický význam pro evropskou bezpečnost má podpora Ukrajiny, řekl před nadcházejícím summitem NATO v Ankaře český prezident Petr Pavel. Zdůraznil také, že Turecko je nepostradatelným spojencem pro kolektivní bezpečnost NATO. Rovněž řekl, že se těší na proslulou tureckou pohostinnost. Summit v Ankaře se koná 7. a 8. července.

„Moje poselství zní takto: Evropa musí převzít větší odpovědnost za svou obranu a bezpečnost. Protože už nemůžeme předpokládat, že toto břemeno za nás ponesou jiní,“ řekl v rozhovoru tureckému deníku Pavel.

„Zároveň chceme, aby Spojené státy pevně stály po našem boku, a očekávám, že spojenci znovu potvrdí, že pokračující podpora Ukrajiny je strategicky zásadní pro naši bezpečnost,“ dodal.

Na otázku, co od summitu NATO v Ankaře očekává, odpověděl: „Konkrétní pokrok v investicích do obrany, posílení našeho obranného průmyslu a řešení nedostatků v kritických oblastech, jako je protivzdušná a protiraketová obrana a vojenská mobilita“. Dodal, že se také těší na to, že bude opět svědkem proslulé turecké pohostinnosti a úspěchu této země v pořádání akcí na vysoké úrovni.

Vrcholnou schůzku Severoatlantické aliance bude nyní Turecko hostit podruhé, poprvé se v této zemi konal summit NATO v roce 2004, a to v Istanbulu.

„Turecko je strategicky důležitý spojenec, životně důležitý pro naši kolektivní bezpečnost díky poloze mezi Evropou, Blízkým východem a Černým mořem. Vážím si role Turecka v NATO a těším se na konstruktivní jednání s našimi hostiteli v Ankaře,“ uvedl také Pavel.

Pavel si účast na summitu vymohl díky předběžnému opatření českého Ústavního soudu, k němuž prezident podal kompetenční žalobu poté, co ho vláda Andreje Babiše nezařadila do oficiální delegace. V jejím čele ale bude podle rozhodnutí vlády premiér, ačkoliv Pavel tvrdí, že podle protokolárních pravidel by měl být vedoucím delegace on.

24. června 2026
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Evropa musí nést větší odpovědnost za svou obranu, řekl Pavel před summitem

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