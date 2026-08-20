Dvě procenta na obranu nestačí, chci to řešit na jednání vlády, řekl Pavel

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  13:23
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Na obranu by příští rok mělo dát Česko o něco víc než dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP), jinak bude vzhledem k závazkům přijatým v Haagu do roku 2035 vznikat deficit v obranných výdajích na další roky. Ve čtvrtek to řekl prezident Petr Pavel při návštěvě firem v Novém Městě na Moravě.

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) oznámil po středečním jednání s šéfkou resortu financí Alenou Schillerovou (ANO), že obrana plánuje na příští rok výdaje na obranu ve výši dvou procent HDP. Uvedl, že tak splní závazek NATO.

Prezident ve čtvrtek řekl, že dvě procenta bylo minimum ještě nedávno. „Dnes už bychom měli být o nějaké desetiny výš,“ řekl. Předpokládá o tom ještě diskusi. „Já jsem připraven se zúčastnit jednání vlády, kde se obranné výdaje budou projednávat, protože to není pouze o tom procentu, je to o věcné náplni. To znamená, jakým způsobem budeme zvyšovat připravenost naší armády, jak bude pokračovat modernizace,“ řekl Pavel.

Státy NATO podpořily na loňském summitu v Haagu deklaraci, v níž se zavázaly dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5 procenta HDP. Dalších 1,5 procenta HDP má jít na širší bezpečnostní oblast, například na infrastrukturu či posílení kyberbezpečnosti. Předchozí cíl činil dvě procenta.

K jednáním o návrhu státního rozpočtu na příští rok prezident řekl, že je stále vnímá jako pracovní. „Ze všech výstupů zatím zaznívá, že není možné prezentovat konkrétní čísla, takže je i předčasné dělat nějaké závěry,“ uvedl.

Mělo by Česko zvyšovat výdaje na obranu?

Předpokládá, že až bude mít rozpočet konkrétní kontury, bude zveřejněný. „Teprve potom asi bude prostor podívat se na to, do jaké míry jsou nebo nejsou naplněné priority, které si sama vláda stanovila,“ uvedl a dodal, že vítá konzultaci s jakýmkoliv ministrem. „Abychom se vyhnuli vyjadřování nesouhlasu případně výhrad, v okamžiku, kdy už je legislativa hotová,“ řekl.

Na otázku, jaká podoba návrhu státního rozpočtu by prezidenta mohla vést k jeho vetu, Pavel podotkl, že zatím žádný rozpočet nevetoval, přestože měl různé výhrady. Uvedl, že rozpočet považuje za exekutivní nástroj vlády. „Proto si myslím, že by asi nebylo úplně vhodné, aby do této oblasti prezident zasahoval, pokud nebude ten rozpočet opravdu fatálně špatný,“ řekl. Naopak novelu, která mění pravidla tvorby veřejných rozpočtů, minulý měsíc vrátil Sněmovně. „To není rozpočet, to je zákon, který stanovuje meze a pravidla pro sestavování rozpočtu. Tam skutečně vidím zásadní problémy, proto jsem se rozhodl ho vetovat,“ uvedl prezident.

Pavel je na letošní druhé oficiální návštěvě v kraji, poprvé přijel v červnu. Na programu má dnes kromě české technologické firmy Racom návštěvu výrobce lyží Kästle CZ. Obě společnosti sídlí v Novém Městě na Moravě na Žďársku. Jednodenní cestu zakončí prezident na zámku Maleč setkáním se zástupci Asociace majitelů hradů a zámků. Minulou neděli prezident s manželkou Evou soukromě navštívil Telč na Jihlavsku, kde se pozdravil i s návštěvníky tradičního festivalu Prázdniny v Telči.

Země / CelekVýdaje na obranu 2026 (% HDP)
Albánie2,15 %
Belgie2,00 %
Bulharsko2,22 %
Kanada2,13 %
Chorvatsko2,03 %
Česko2,01 %
Dánsko3,49 %
Estonsko5,10 %
Finsko2,65 %
Francie2,22 %
Německo2,69 %
Řecko3,65 %
Maďarsko2,09 %
Itálie2,10 %
Lotyšsko4,92 %
Litva5,33 %
Lucembursko2,03 %
Černá Hora2,17 %
Nizozemsko2,58 %
Severní Makedonie2,09 %
Norsko3,17 %
Polsko4,68 %
Portugalsko2,10 %
Rumunsko2,43 %
Slovensko2,02 %
Slovinsko*1,61 %
Španělsko2,00 %
Švédsko3,22 %
Turecko2,85 %
Velká Británie2,56 %
Spojené státy3,17 %
NATO Evropa a Kanada2,53 %
NATO celkem2,86 %

Zdrojem dat je oficiální tisková zpráva Severoatlantické aliance (NATO: Defence Investment Update 2026) vydaná v červenci 2026. Údaje za rok 2026 představují odhadované výdaje na obranu jako podíl na HDP (ve stálých cenách roku 2021)

Hvězdička u Slovinska znamená, že jde o starý údaj k datu nástupu nové vlády (červen 2026), který se právě přepracovává. Nová slovinská vláda se zavázala alianční cíle splnit, takže jejich konečné výdaje na obranu pro rok 2026 mají po revizi rozpočtu rovněž přesáhnout 2 % HDP. pozn. redaktora.

Prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026)
Ministr obrany Jaromír Zůna před jednáním o novém rozpočtu
Prezident Petr Pavel při debatě na festivalu Colours of Ostrava. (18. července 2026)
Premiér Andrej Babiš po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (19. srpna 2026)
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