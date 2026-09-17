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Rizika AI i klimatické změny. Pavel prozradil, na co se zaměří v projevu v OSN

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  13:05aktualizováno  13:05
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Prezident Petr Pavel hovoří s novináři při návštěvě v průmyslové zóně Triangle...

Prezident Petr Pavel hovoří s novináři při návštěvě v průmyslové zóně Triangle v rámci dvoudenní návštěvy severozápadu Čech. (16. září 2026) | foto: ČTK

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Prezident Petr Pavel se letos ve svém projevu na Valném shromáždění OSN zaměří na rizika spojená s rozvojem nových technologií či na reformu organizace.

Pavel do New Yorku odletí v neděli, ve středu v OSN vystoupí s národním projevem. Ve druhé polovině příštího týdne se prezident přesune do Nebrasky.

Projev se bude podle prezidentské kanceláře soustředit na potřebu přizpůsobení OSN a mezinárodního řádu dnešnímu světu. Věnovat se Pavel bude i dopadům technologického rozvoje, zejména umělé inteligence, ale i dopadům extrémních vlivů počasí na životy lidí po celém světě.

Vedle vystoupení na Valném shromáždění OSN se Pavel v New Yorku zúčastní summitu krymské platformy. Cílem zasedání je podle Hradu potvrdit pokračující mezinárodní podporu suverenitě a územní celistvosti Ukrajiny. Pavel navštíví také akci Globální koalice pro ochranu práv dítěte v době umělé inteligence, kterou společně s dalšími partnery pořádá francouzský prezident Emmanuel Macron.

Na Valné shromáždění OSN se vedle Pavla chystá i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Podle jeho programu, který zveřejnilo ministerstvo zahraničí, ho čeká téměř 20 bilaterálních schůzek s protějšky z Afriky, Blízkého východu či Latinské Ameriky.

Zúčastní se rovněž zahájení všeobecné rozpravy Valného shromáždění či setkání ministrů Evropské unie se státy Latinské Ameriky a Karibiku. Navštíví i zasedání Komise OSN pro budování míru nebo konferenci k roli Běloruska v ruské válce proti Ukrajině.

Z New Yorku se Pavel ve druhé polovině příštího týdne přesune do Nebrasky, kde se setká s guvernérem Jimem Pillenem a představiteli Národní gardy, která dlouhodobě spolupracuje s českou armádou. Český prezident v Nebrasce dále zavítá na univerzitu a setká se s krajany.

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