Pavel stvrdil policejní spolupráci se Slovenskem, ta počítá i s výměnou informací

Senát s dohodou souhlasil v květnu, Sněmovna pak v polovině října. Má nahradit několik existujících bilaterálních dohod.
Smlouva usnadní také spolupráci při zjišťování pachatelů a ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, pokud se už neuskutečňuje na základě jiných mezinárodních smluv či práva EU. Pracovníci příslušných institucí obou zemí také budou moci překročit státní hranici a v pásmu do deseti kilometrů od hranic zasáhnout kvůli odvrácení nebezpečí ohrožení života nebo zdraví lidí.
Dokument počítá kromě jiného s výměnou informací v různých oblastech, se spoluprací při pátrání po lidech či se společnými programy v plánování a provádění prevence kriminality. Umožní rovněž zřizování pracovišť v blízkosti státních hranic pracovníky zapojených institucí a také vytváření společných hlídek a pátracích skupin.
Dále smlouva upraví podmínky spolupráce při přeshraničních pátracích akcích, pronásledování podezřelých, při ochraně bezpečnosti lidí a majetku v železniční dopravě či při dočasném obnovení kontrol na společné hranici.
Za Česko se budou na spolupráci podílet kromě jiných ministerstvo vnitra, policejní prezidium, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Generální ředitelství cel, některá krajská policejní ředitelství a celní úřady v Brně a v Ostravě.