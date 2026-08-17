Zvýšení rodičovské zdůvodnil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) snížením dopadů inflace a zlepšením situace rodin s dětmi. Dopady přidání na státní rozpočet budou podle ministerstva zhruba 230 milionů korun v prvním roce. Náklady postupně porostou, od roku 2030 po plném zavedení a při nynějším nízkém počtu narozených by měly činit asi 3,6 miliardy korun ročně navíc.
Vyšší rodičovský příspěvek se bude týkat jen rodičů dětí narozených od 1. ledna 2027. Totéž bude platit pro děti převzaté do trvalé péče náhradní rodiny. Pokud by se rodičovská zvedla i těm, kteří ji už pobírají, stálo by to příští rok podle odhadu ministerstva asi 7,3 miliardy korun.
Část sněmovní opozice neprosadila růst příspěvku už od října bez nároku na zpětný doplatek ani promítnutí zvýšení do nevyčerpané části rodičovské u rodin s dětmi narozenými loni a letos. Debaty poslanců i senátorů se ale týkaly zejména zavedení valorizace rodičovského příspěvku. Část sněmovní opozice nabídla čtveřici možností, například po vzoru důchodů, podle minimální mzdy a podle růstu cen. Koaliční většina na žádnou z variant nepřistoupila, nepodpořili je ani poslanci opoziční ODS.
Valorizační návrh podle inflace zazněl také v Senátu. Plénum o něm po schválení předlohy ve sněmovním znění už nehlasovalo. Horní komora ale vyzvala v doprovodném usnesení kabinetu k tomu, aby zavedení automatické valorizace připravil. Juchelka uvedl, že takové řešení růstu rodičovské nepodporuje vzhledem k tomu, že jde o pevně stanovenou částku s možností flexibilního čerpání i kvůli tomu, že dávka není na rozdíl například od penze dlouhodobá.
Naposledy se rodičovská zvýšila od ledna 2024 z 300 tisíc korun na 350 tisíc korun. Dvojčata a vícerčata mohou od letoška čerpat dvojnásobnou částku, tedy 700 tisíc korun. Dříve šlo o 1,5násobek. Narozených dětí v Česku v posledních letech ubývá, méně je tak i vyplácených rodičovských.
Pavel kývl i na úpravy superdávky
Pavel dnes podepsal také změny v dávce státní sociální pomoci. Podpora na bydlení v superdávce bude vycházet od letošního října z nákladů domácností v jednotlivých okresech, nebude se stanovovat podle počtu obyvatel místa bydliště. Ke zranitelným skupinám budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do sedmi let.
Úpravy takzvané superdávky mají přinést podle ministerstva práce a sociálních věcí zejména přesnější a spravedlivější systém určování nákladů bydlení. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti.
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29. července 2026