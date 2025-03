Muž hrozil smrtí soudcům za tajné židovské spiknutí. Obžaloba žádá devět let

Pražský IT specialista se podle státního zástupce Martina Bílého dopustil sedmi různých trestných činů - podpory terorismu, vyhrožování teroristickým trestným činem, vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci a rovněž na úřední osobu, podněcování k nenávisti vůči skupině osob, schvalování a ospravedlňování genocidia a také křivého obvinění.

Vedle devítiletého odnětí svobody navrhl Bílý soudu také propadnutí notebooku a letáků použitých k trestné činnosti. Obhájce usiluje o Rusovo osvobození.

„Obžaloba je zmatečná a podvodná. Je to naprosto nesmyslný text. Je to děs. Děs běs,“ prohlásil Rus. „Neúčastnil jsem se toho, takže v právním státě za to nemůžu nést žádnou odpovědnost. To, že tam není žádný teroristický trestný čin, je jasné, ale ani přestupek,“ pokračoval.

Připustil, že vytvářel jakési koncepty, které podle něj sloužily jeho manželce jako výchozí inspirace. „Za odeslaný text je odpovědná ona sama. Já jsem to ani posílat nemohl, byl jsem zaměstnaný na plný pracovní úvazek,“ dodal. Při projevu si vypomáhal písemnostmi, které si z vazby donesl do jednací síně ve dvou velkých taškách.

3. ledna 2024

Obžaloba tvrdí, že Rus začal v dubnu 2021 rozesílat institucím nejrůznější elektronická podání v textové i obrazové podobě. Poukazoval v nich na existenci domnělé zločinné skupiny židovského původu, v níž podle něj působí i „židovští státní zástupci“.

Tvrdil, že „Prozatímní odbojová rada českých a moravských zemí“ vykoná na konkrétních soudcích, státních zástupcích a policistech popravy stětím na základě již vydaných rozsudků „revolučního odbojového soudu“. Hrozil také bojovými operacemi jednotek se záměrem změnit demokratické uspořádání a ústavní zřízení státu. V případě prokázání viny mu soud může uložit až 15 let vězení.

Adresáty textů se staly nejen soudy a státní zastupitelství po celém Česku, ale také obecní úřady měst, školy od mateřských až po univerzity, Bezpečnostní informační služba, Národní bezpečnostní úřad, policejní centrála nebo Úřad průmyslového vlastnictví. Veškeré texty, obrázky a koláže s nenávistným, antisemitským a výhrůžným obsahem byly dostupné na webu, který si podle obžaloby založil právě Rus.

Rusova o 15 let mladší manželka uzavřela se státním zástupcem již dříve dohodu o vině a trestu. Za pomoc s šířením výhružných antisemitských oznámení přijala podmíněný trest 18 měsíců se zkušební dobou na 2,5 roku. Žena, která je veterinářkou, se skutků dopustila ve stavu snížené příčetnosti.