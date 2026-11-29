Pavel na úvod zdůraznil, že je třeba vycházet z faktů, podle nichž je Německo největším plátcem do rozpočtu EU. Merzova slova o nutnosti finanční podpory Kyjeva tak podle něj nejsou vydíráním.
„Za takové situace má co mluvit do toho, jak jsou tyto peníze utráceny. Pokud německý kancléř a s ním obrovská část evropských lídrů je přesvědčena, že bezpečnost a stabilita Ukrajiny je i naší bezpečností a stabilitou, tak se nedivím, že tuto otázku pojí i s evropským rozpočtem,“ řekl prezident.
Podle něj jde čistě o snahu přimět k podpoře Ukrajiny zdráhající se země. Zároveň připomněl, že Česká republika je beneficientem Evropské unie. „Jsme čistými příjemci, my z Unie stále ještě více dostáváme, než do ní platíme,“ dodal.
Jakákoliv finanční půjčka Ukrajině by podle něj měla být vnímána jako investice do naší vlastní bezpečnosti, budoucí prosperity a stability. „Pokud by Ukrajina prohrála, tak všichni ucítíme důsledky.“
Prezident je zároveň přesvědčený, že nejednotnost evropských lídrů je chybou. Tento postoj se podle svých slov snaží prosazovat na jednáních, kterých se účastní, přičemž je podle něj nutné myslet i na plán obnovy. „Takové moderní adaptace Marshallova plánu, který byl s úspěchem použit na obnovu Evropy po druhé světové válce. Z mnoha důvodů jsem přesvědčen o tom, že by byl užitečný i pro obnovu Ukrajiny,“ popsal.
Rusko chce ovládat část Evropy, v níž žijeme
„Rusko se nijak netají tím, že má stále imperiální ambice, že má snahu ovládat minimálně část Evropy, ve které žijeme, že má snahu nám říkat, co smíme a nesmíme dělat, v jakých organizacích bychom měli nebo neměli být členy,“ uvedl a dodal, že je skutečně přesvědčen o tom, že by českým národním zájmem měla být suverénní a stabilní Ukrajina.
„To, co občas dnes slýchám, jako je názor, že dokud bude jedna strana ve vládě, tak žádná podpora Ukrajině, žádný voják na Ukrajinu – to mi přijde nejenom jako destruktivní vůči naší vlastní bezpečnosti, ale jako mimořádně neprozíravé,“ kritizoval Pavel působení Jaromíra Zůny v čele ministerstva obrany.
Zároveň jej označil za destruktivní a škodlivé pro Českou republiku, přičemž nesouhlasí s opakovaným bráněním náčelníkovi generálního štábu v cestě na Ukrajinu či s nestandardními personálními opatřeními v rámci resortu.
Podle prezidenta takto Zůna koná, protože je to v souladu s politikou SPD. „Opakovaně hovoří o tom, že výdaje na obranu nejsou její prioritou, že spojenecké závazky nejsou její prioritou a podpora Ukrajiny není její prioritou,“ vysvětlil.
Na druhou stranu prezident vyzdvihl přístup premiéra Andreje Babiše i většiny kabinetu, u nichž vidí ochotu komunikovat a hledat praktická řešení. Kladně hodnotí také to, že se s předsedou vlády shoduje na významu funkce poradce pro národní bezpečnost, a předpokládá, že na příští společné schůzce budou dále jednat o možných kandidátech.