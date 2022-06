Sportovní dotace pro synovce. Rychetský měl zatajit příbuzenský vztah, sám to popírá

Rychetský zájem o dotace zdůvodňoval každoročním pořádáním charitativní akce pro postižené děti v tenisovém klubu v brněnských Lužánkách. Jak však zjistil portál Seznam Zprávy , Rychetský nejenže klub sám aktivně navštěvuje, ale majitel klubu je také jeho vzdálený synovec. „Ano, naši tatínkové jsou bratranci,“ přiznal Rychetský.

Na figurování Rychetského v kauze ovlivňování sportovních dotací upozornila už dřív Simona Kratochvílová, bývalá náměstkyně ministryně školství, která byla v kauze zatím nepravomocně odsouzena na šest a půl roku ve vězení.

Rychetský byl v srpnu 2018 kvůli kauze na výslechu u policie, ani tam svůj příbuzenský vztah k majiteli tenisového klubu nepřiznal. „Ing. Vanžura je už několik let mrtvý, myslím, že jeho syn se jmenuje stejně a jsou představitelé tenisového klubu Lužánky. S Ing. Vanžurou se potkávám na tenise. Znám dobře celou jejich rodinu, a to za dobu 15 let, co jsme v Brně,“ odpověděl u výslechu Rychetský na otázku, zda zná majitele klubu Leoše Vanžuru, a jaký je jejich vztah.

Rychetský si ale stojí za tím, že nic nezatajil. „Tvrzení, že jsem ‚vám zatajil své příbuzné‘, je směšné. Nevím, proč bych zrovna vás měl informovat o všech svých příbuzných,“ napsal Rychetský redakci Seznam Zpráv. „Ostatně k rodině Vanžurových mne mnohem více než velmi vzdálené příbuzenství váže především přátelství,“ doplnil Rychetský.

Předseda Ústavního soudu také odmítl, že by se jednalo o střet zájmů, jelikož rozdělování dotací je zcela mimo jeho ústavní pravomoci.

26. listopadu 2021

Spolu s Kratochvílovou byl v roce 2017 v kauze sportovních dotací obviněn předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Miroslav Pelta. Dvojice se tehdy měla domlouvat na přípravě dotačních programů.

Kratochvílová tvrdí, že bylo mnoho dalších lidí, kteří by měli stejně jako ona či Pelta čelit soudu. Mezi těmi, kteří svého postavení kvůli dotacím zneužili, byl podle ní kromě Rychetského také ministr práce sociálních věcí Marian Jurečka, kterého zmiňuje v souvislosti s dotací pro Sokol Kokory, odkud pochází a kde je v zastupitelstvu jeho bratr.